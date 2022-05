La posverdad ya ha sido superada (de camino al 29 de mayo)

"Como gente bien que soy, al comienzo me costó identificarme con un candidato que todavía pide que lo motilen como a el Zarco. Lo bueno es que Dios no desampara"

Por: Daniel Belalcázar |

mayo 27, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Así es señores. Nuestra camandulera sociedad ha superado el flagelo de la posverdad, concepto fundamental dentro de toda discusión sociopolítica en el país desde que se impuso la ideología de género en los colegios y Santos le comenzó a pagar sueldo a los guerrillos con las pensiones de los ancianos.

Seguro hasta habrán sacado de las pensiones para pagarle el entierro a los 300 castrochavistas farianos, que la bendita y necesaria limpieza social mandó para el infierno a acompañar a Fidel y Gabo.

Ya no tenemos que andarnos con eufemismos en pro de la legitimación de bombardeos en que mueran niños y adolescentes campesinos-cantera histórica de la guerrilla. Las cosas por su nombre. Valiente el ejército nacional dándole chumbimba a esas máquinas de guerra antes de que cumplan siquiera los 18, porque ahí si que se valen de dizque tener hambre para coger un fusil y echar pal monte.

Afortunadamente el Gobierno nazional, desde su oportuna y constante búsqueda por la verdad, pudo ya establecer que los vagos esos que quieren la tierra gratis se están matando es por puros líos de faldas. Cómo hace falta que la labor sacerdotal se com-penetre con los niños y aprendan así estos a aplazar el gustico para no acabar en esos líos.

Es francamente preocupante tanta calumnia acerca de la supuesta escasez alimentaria en el país. $1.800 vale una docena de huevos, y así sea mendigando, cualquier delincuente en potencia de los tugurios se los puede conseguir. Si no se reúnen ni eso, lo bueno es que abunda la manzana, a pesar que sí hay que reconocer que hay una que otra manzana podrida por ahí.

Lo bueno es que de salud vamos es bien. Mucho falso positivo con la pandemia y otras bobadas, y mucho terrorista en la calle haciendo estragos, pero la gente bien le puso el dis-paro a eso. Fundamental la labor del Escuadrón Móvil Arma Disturbios para protegernos de tanto Eleno y veneco infiltrado, siempre ciñéndose al derecho internacional humanitario.

Lo que sí está muy cochino es Bogotá con tanta vagabunda abortera haciendo bulla por la calle, y ¡además mostrando pecho! Así y todo quieren que no las violen…

Bendito sea Dios que ya unos buenos muchachos Provida le solicitaron a los dictadores de la Corte Constitucional que acaben con el cuentico de fomentar el asesinato de bebés. Si esos niños que las aborteras no podrán abortar han de morir, ¡que sea de hambre o en la guerra como nuestra tradición manda! No faltaba más. Con tanto libertinaje que hay hoy en día seguro lo que quieren estas es convertir el aborto en un método anticonceptivo.

A fin de cuentas, ¿quién las entiende? Unas joden porque quieren abortar. Otras joden porque tienen abortos dizque involuntarios, causados supuestamente por entrar en contacto con el glifosato. Mínimo un rezago de la posverdad, diseminado por la desinformación castrochavista que sin duda habrá infiltrado ya a la Corte Constitucional. Narcoterroristas tendrán que ser para prohibir la aspersión con glifosato sobre los cultivos de coca. Seguro habrán estado poniéndole cuidado a los mamertos de la Organización Mundial de la Salud, que clasificó al “mejor herbicida del mundo”, el glifosato, como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Puras ganas de joder… ¡Tomar glifosato es un riesgo como comer lechona! ¡O como tomarse 500 vasos de agua!

¿Qué más se podría esperar de la misma Corte que oponiéndose a la palabra de Dios permite el santo matrimonio entre sodomitas?

¿Qué es más sagrado? ¿La biblia o la constitución? ¡Una es la palabra de Dios y en la escritura de la otra estuvo involucrado hasta el guerrillero Petro!

Bien nos enseña el santo libro en Levítico 20:13 cómo es que deberíamos afrontar la aberración de la sodomía.

Para colmo de males, la Corte no sólo fomenta las uniones antinatura, ¡sino que además les permitirá a esos aberrantes nada menos que la adopción!

¡¿Es que nadie piensa en los niños?!

¿Acaso no se les ocurre lo traumático que puede ser para un niño ver a su papá besando a otro hombre? ¡Seguro hasta involucrarán al niño en sus cochinadas!

Atacando como siempre a la institución de la familia, hay quienes se valen de números inflados y otras artimañas para inventarse que “los perpetradores de [los delitos sexuales] son mayoritariamente miembros del entorno familiar de las víctimas”, pero siempre hay quien salga al rescate.

La siempre inquisidora Viviane Morales y 2.3 millones de ciudadanos pusieron el alarido en el cielo, pero el referendo con el que querían tumbar la ignominia de la Corte no pasó. Ahora hay 12,000 niños a cargo del ICBF que corren el terrible riesgo de terminar con techo, comida y dos papás.

Lo bueno es que Dios no desampara a quienes le somos fieles y nos está poniendo verdaderos líderes en el camino para que elijamos como mandamases de este país y nos salve de convertirnos en Venezuela.

A mí no es que me hubiera puesto muy contento la idea de un costeño manejando el país, pero a Char se le reconoce que domina los negocios, la política y también el fútbol. ¡Es más! Ese Charlatán es tan verraco que hasta domina la fuerza centrífuga y, cual capo de la barra brava del Junior, domina también la opinión popular. Así le aNulen la candidatura para el 2026, el tiburón Charlataneará entre cualquier Charco de lagartos para conseguir firmas, y si no consigue suficientes, ¡pues se las saca del Merlano!

El que si me deja muy triste es Kike, que por su parte está Maduro Maduro para ser presidente hace ya mucho rato. Algunos increpan a Peñalosa por el espeso robo en las losas de Transmilenio, o por su bochornosa fascinación con la canción del Doctorado de Tony Dize. Ahí si Kike tiene es que acordarse de sus días en el Campestre y decirles a esos envidiosos, “marikis, ¡pinta un bosque y piérdete!” Lo bueno es que con su cartucho interminable de sagacidades y axiomas innegables, Peñalosa sí que supo cómo evitarle a las plebes de los tugurios capitalinos la desdicha de tener que meterse como ratas en un metro subterráneo. Ay Kike… valiente incomprendido vanguardista que no quiso sino pasarnos del Bronx al Tercer Milenio. En otra ocasión será.

Si no queremos tener que seguir viendo episodios como los del Bronx de Kike, definitivamente tenemos que ponerle cuidado al patriarca bumangués cuando nos dice que “las venezolanas son una fábrica de hacer chinitos pobres”. Ya que RoAdolfo nos ha hecho saber que Su Lucha está guiada por pura filosofía de la raza superior, me ilusiona desmesuradamente que le ponga el pare a esa paridera. El camino para lograrlo ya lo trazó el Uribe peruano hace un par de décadas, así que no es sino que lo siga. No nos digamos mentiras. Ante el incremento del hampa por todas las ciudades, necesitamos es a un hombre vital y lógico — digámosle Vitalogic — que le tenga ya el tiro a la resolución de conflictos y que sepa imponer disciplina.

Es evidente que el septuagenario y autoproclamado “rey del TikTok” sería un gran modelo a seguir para todos los colombianos. Para comprobarlo no hace falta sino echarle ojo a su hijo Luis Carlos, quien no sólo goza de la dicha de ser tocayo del mejor periodista de este país, sino que además le sacó la vena a su papá para los negocios. En vez de ponerse con mamertadas de comunistoide resentido como estatizar el servicio de recolección de basuras y regularizar la situación de miles de recicladores indigentes, Luis Carlos y su papá casi baten en tiempo record todos los obstáculos que la burocracia le impone a todo aquel que quiere licitar.

Efectivamente, Hernández Jr. —avispado como papá— iba a por un millonario negocio para facilitarle a Bucaramanga un sistema de recolección de basuras del que lo único que esperaba era que este le recogiera 1,5 millones de billetes verdes que andaban por ahí sueltos. RoAdolfo, hombre emprendedor y excelente cabeza de hogar, hizo todo lo que estuvo a su alcance como alcalde de la ciudad para que ningún otro competidor le fuera a dañar el negocio a su hijo. Lastimosamente, o Hernández Jr. no resultó ser tan hábil para los negocios como la prole del Gran Colombiano, o la verraquera santandereana de RoAdolfo no alcanzó a igualar el perrenque paisa de Alvarito con el tráFico de influencias.

Lo que sí les pido, mis nunca malé ficos pero casi siempre antropomór ficos detractores de alias ‘El Cacas’, es que, si no se convencen con las delicias de RoAdolfo, me den al menos un chance y yo les clari fico por qué siempre me lubri fico con un sueño pornográ fico en que cruci fico lo que Petri fico.

Como gente bien que soy, al comienzo me costó identificarme con un candidato que todavía pide que lo motilen como a El Zarco. Pero cuando me enteré que Fico se hace la mullet paisa no para compensar la alopecia sino para poder infiltrarse cual sheriff gringo en la Oficina de Envigado, pues hasta lo justi fico. Los resultados fueron inmediatos. Alias ‘Gago’, duro de una banda criminal de Medellín, fue capturado durante su alcaldía. Por ahí dicen que Fico personi ficó la añorada época de mano dura-chicharrón grande y, en vez de captura, acabó fue con un falsi fico positivo. Seguro puras patrañas como esas que dicen que los homicidios durante su alcaldía de hecho aumentaron. Igual si a mí me motivan, yo con mucho gusto testi fico a favor de Fico y así puri fico lo que glori fico.

Háganme caso. Ante este catastró fico paisaje electoral, Colombia necesita a un ejecutor que sepa de Convivir. Un ejecutor que no sólo ejecute tanta rata suelta, sino que sepa cómo se ejecuta un presupuesto público así como Fico siendo alcalde en el 2018 financió la campaña de nuestro zoomór fico Ivancito. Tan bueno será Fico para negociar contratos que en su alcaldía hasta convenció al de cobranzas a que se encargara también de la seguridad. A mí no me cabe duda que — continuando sobre la senda trazada por Ivancito en estos cuatro años — Fico se va a fajar-do-blegando a alias ‘el cacas’ en las Alexiones que se nos vienen.

No sé por qué, pero eso de ‘fajar doblegando’ me hizo acordar de una vez que estaba lo más de tibiecito viendo ballenas y al final me acabé quemando, pero pues eso es cuento para otro día.

En fin.

No hay que preocuparnos de mucho, hijitos. La divina providencia no nos desamparará siempre y cuando el glorioso Ejército Nazional esté dispuesto a protegernos de guerrilleros así luzcan estos pantaneras o Ferragamo. El Fico-Porky-Uribismo se queda porque se queda, y al que opine diferente, ¡le doy en la cara marica!

¡AJÚA!