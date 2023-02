Como un verdadero Troll: La porquería de look de Yina Calderón al despertarse

La influenciadora mostró cómo luce sin extensiones, sin maquillaje y recién levantada. Muchos aseguran que no hay ningún cambio, sigue viéndose igual de mal

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido que se destaca por tener más cambios físicos desde sus inicios. Además de cirugías y procedimientos estéticos, la huilense también se ha hecho varios tatuajes y ha revelado en varias ocasiones que usa pelucas y extensiones, pues el estado de su cabello no es el mejor.

Recientemente, la DJ de guaracha volvió a llamar la atención tanto de sus seguidores como de sus detractores, al mostrar como luce su cabello sin extensiones y recién levantada.

A través de su Instagram, Yina Calderón compartió algunas imágenes del estado de su cabello, sin ningún tipo de producto y con el color deslavado. Según dijo la influencer, su cabello ya está mucho más largo pero como crece hacia arriba luce como ‘Vegeta’ un famoso personaje de Dragon Ball.

En las historias, la huilense primero compartió un video en el que solo se puede ver el techo de la habitación y se le escucha decir “Bebés, buenos días, me voy a bañar porque tengo muchas cosas que hacer porque está semana me voy a Europa. Les voy a mostrar la realidad de mi vida Cuando yo me quito las extensiones”.

Posteriormente, se ve a Yina Calderón en primer plano mientras dice algunos chistes sobre su apariencia “De los creadores de los Sayayines, Vegeta, transformación etapa tres, Gokú. Lo que pasa es que me quité las extensiones, tengo el pelo largo y me crece hacia arriba. La keratina solo se la echo a las extensiones, hoy la voy a hacer en mi pelo. Voy pa’ peluquería”.

Este último video generó todo tipo de reacciones entre las que se destacaron las burlas “Con extensiones o sin ellas no veo la diferencia sigue siendo la misma”, “Es rara hasta en eso, cómo así que crece hacia arriba”, “me reí solo un poquito”, son algunos de los comentarios que se destacan.

