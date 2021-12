La política es dinámica

En un pacto se adquiere un compromiso. No se pacta ni con pares ideológicos, ni con iguales, se pacta con diferentes, el pacto entre iguales no tiene sentido

Por: German Peña Cordoba |

diciembre 23, 2021

Esta frase la he escuchado tantas veces que pronunciarla se convierte en un lugar común, pero si nos adentramos a su verdadero sentido se entienden muchas cosas que podrían interpretarse como absurdas, cínicas e inconsecuentes.

En materia de dinámica política, la congruencia, que es la coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice, no tiene vida propia, porque todo es movimiento y las situaciones son cambiantes.

Es tanto el dinamismo en lo político que lo que decimos hoy no tiene vigencia mañana y lo que decimos mañana, termina ahogándose en el inmenso mar de lo que sucederá pasado mañana. Al final lo único cierto es lo que ya pasó. Todo pasa y "siempre que llovió paró".

Viene al caso, la gran concertacion que cobija a los sectores alternativos, dentro de lo que hoy se llama El Pacto Histórico.

Si se busca un país en el que quepamos todos, las exclusiones no serían viables, porque se disvirtuaria lo que significa una real reconciliación entre todos los Colombianos. Tiene que existir el diálogo entre improbables, porque lo contrario sería la venganza desde lo institucional o seguir con las malas prácticas como es la corrupción estatal.

Excluir personas en el pacto historico por lo que fueron o dejaron de hacer, habiendo de por medio un acto de contrición, seria imitar lo que la caterva hace, en el Gobierno hoy en dia: perseguir, estigmatizar e incentivar odios.

Cuando se ingresa a un pacto se adquiere un compromiso y su maxima condición es la inviolabilidad de lo pactado. No se pacta ni con pares ideológicos, ni con iguales, se pacta con diferentes, el pacto entre iguales no tiene sentido. Es lo mismo que la búsqueda de la paz: se pacta con los enemigos no con los amigos. En este caso, se pacta para cumplir un nuevo contrato social.

Se puede adherir de manera sincera y desinteresada. Que ingrese quien quiera ingresar, pero, ahí está el pero : tienen que estar dispuestos a cumplir con un compromiso de cambio: cero corrupcion, cero paramilitarismo, cero persecusion al pensamiento diferente, propugnar por una igualdad de genero, nada de estigmatizar ni etiquetar, por su manera de ver el mundo, etc. Si nos convertimos en selectivos y segrecionistas dejamos por fuera grandes sectores sociales, que conforman la nación y el territorio y que íntimamente desean un cambio.

El Pacto Historico no puede convertirse en un guetto, donde solo una selecta minoría lo acapara, porque siempre se ha eregido justamente como oposicion, y donde una inmensa mayoría que alguna vez se abstuvieron de participar, aunados a otros que apoyaron este régimen, hoy se encuentran arrepentidos de haberlo hecho. Esa amalgama y matices ideológicos, precisamente son los que hay que atraer y convencerlos que lo mejor para el país es el Pacto Historico.

En este orden de la dinámica politica cambiante y con el convencimiento de lo que es esta convergencia, el Gustavo Petro modelo 2021, tiene que ser diferente en cuanto estrategia electoral, al Petro modelo 2018 que "perdió" las elecciones.

Escuché atentamente a Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, me pareció un personaje de ideas liberales, que aunque ha pertenecido al establecimiento político tradicional, ha evolucionado y muestra un cambio en la concepción de cómo debe enfrentarse los problemas de la desigualdad y pobreza, desde la optica liberal. "Mijo: a la gente hay que creerle, pero hay que tomar ciertas precausiones", decía mi santa y sabia abuela Petrona Oliveros.

Existe una realidad incuestionable: aparte del fraude que representó la compra de votos, a través de la ñeñepolítica y otros factores aunados a esta práctica, Petro perdió las elecciones del 2018 por el voto en Antioquia. Buscar aliados en esta importante región, que se unan sinceramente a esta causa no es un pecado, ni se desvirtúa la escencia del Pacto Historico.

Es la Realpolitik, que por circustancias de tiempo, modo y lugar se basa en el pragmatismo y el realismo. No hacerlo seria caer en ingenuidadades, cosa por cierto, jamás haría la ultraderecha, que con tal de ganar se alía hasta con el diablo. Cosas de la dinámica y la mecánica política.