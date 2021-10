La poca importancia que le da Aida Victoria a las acusaciones de la Fiscalía

.Publicidad.

Junto con el odontólogo Javier Cely, la popular influencer Aida Victoria es un presunto cómplice de la fuga de su madre, la exsenadora fugitiva de la justicia Aída Merlano Rebolledo, quien se escapó de las autoridades en octubre de 2019 cuando se encontraba asistiendo a una cita odontológica en Bogotá. Después de 2 años del suceso, la Fiscalía General de la Nación asegura que la joven habría sido artífice del plan de escape de su madre. De hecho, la Fiscalía acusa a Aída Victoria a su hermano menor, en ese momento menor de edad, para materializar el escape de la exsenadora condenada por comprar votos para llegar a la curul.

El fiscal de su caso, Jaime Alberto Duque, acusa a Merlano de haber provisto a su madre con un celular y otros implementos que le permitieron saltar desde la ventana del consultorio odontológico en Bogotá.

Y aunque lento, la justicia avanza en este caso. En los despachos fiscales en Bogotá, una lista de testigos engrosa un agenda legal que poco parece importarle a la influenciadora. El juicio, que inició en los últimos días, se dividió en varias fechas: 2 y 23 de noviembre, 15 de febrero y 8 y 30 de marzo. En estos, la Fiscalía recogerá todo el material posible para declarar un fallo contra la joven.

A pesar de que esto podría generar un giro en su futuro no tan lejano, Aida Victoria está más relajada que nunca. Aunque ella vive del contenido en redes que alimentan su millonaria lista de seguidores, ninguna de sus historias que sube diariamente hablan sobre dicha situación. Por el contrario, se enfocan plenamente en su vida social y empresarial, pues hoy son miles las marcas que quieren contratarla como agente de publicidad. Hasta ahora, Merlano no se ha pronunciado públicamente sobre nada que tenga que ver con su madre, aunque en la opinión publica su caso está más encendido que nunca.

Y es que más allá de su carisma y belleza física despampanante, Aida Victoria Merlano es una mujer tan refinada como transgresora. Su lengua, que no perdona tema, no le tiene miedo a nada y su tono al hablar es sobretodo potente, convincente y firme. A su espontaneidad y franca pasión en la creación de contenidos, se le suma un estilo de vida que no escatima en gustos ni gastos. Que antoja, pero a la vez invita.

Pues bien, mientras avanza un un grueso proceso legal en su contra, la joven sigue aprovechando el talento que tiene en redes y que le ha asegurado una vida exitosa de viajes por todo el país, sin hacer referencia al complejo trecho que le queda por recorrer en los estrados judiciales colombianos.

