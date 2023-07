La pelea por la pared en la U. Nacional donde ha estado pintado el Che por 40 años

.Publicidad.

En los años sesenta la Universidad Nacional tenía un lugar de encuentro importante, frente al auditorio León de Greiff: la plaza Santander. La llamaron así en honor al segundo presidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, un militar y político célebre por su participación en las guerras de independencia. Un día de octubre de 1976, los hermanos Alfredo y Humberto Sanjuán Arévalo, estudiantes de la mejor universidad pública, quisieron cambiar la historia de aquella plazoleta. Lo lograron. A partir de ese momento el lugar de encuentro obligado empezó a llamarse la Plaza Che de la Universidad Nacional.

Cómo surgió la Plaza Che de la Universidad Nacional

Nadie recuerda con exactitud qué día sucedió, pero el escritor Carlos Medina, narra en su novela ‘Al calor de tropel’, cómo los hermanos Alfredo y Humberto Sanjuán, en un momento de rebeldía y efervescencia, tumbaron la estatua de Santander para después comenzar a pintar en la blanca fachada del auditorio León de Greiff la imagen del Che Guevara, el mítico guerrillero argentino líder en la revolución cubana al lado de Fidel Castro.

Rebautizaron la Plaza Santander como la Plaza Che. Todo lo anterior ocurrió en el mes de octubre, cercano a la fecha de muerte del líder revolucionario (9 de octubre de 1967). Desde entonces la plaza con su nuevo nombre se convirtió en sitio de encuentro permanente de profesores y estudiantes. Seis años después de aquel momento, el 8 de marzo de 1982, agentes del F2 -una estructura de inteligencia de la Policía, desaparecieron a los hermanos San Juan Arévalo. Nunca más se supo de ellos y la pintura en la plaza Che, que se ha quitado y vuelto a poner, se ha mantenido allí por tradición y también en su honor.

Los estudiantes de la Nacional se dividen entre los que apoyan que la imagen del Che está ahí y entre los que creen que esa imagen no representa absolutamente nada para ellos o la universidad o que incluso va en contra de su buen nombre. Una de las excusas para mantener la pintura del guerrillero argentino en la fachada del auditorio es porque la hazaña de aquellos dos hermanos les costó la vida, su desaparición fue sospechosa y nadie ha respondido por esta. En la época aseguraban que se había tratado de un plan del gobierno que iba en contra de líderes estudiantiles y políticos que apoyaban movimientos de izquierda.

Porque borran la imagen del Che

Cada vez que la imagen del Che era borrada, algunos estudiantes la pintaban una y otra vez en honor a Alfredo y Humberto Sanjuán Arévalo. En su momento grupos de estudiantes propusieron quitar la imagen del Che y poner en su lugar la de los hermanos revolucionarios.

Las pretensiones de unos y otros frente a qué debe ir pintado en aquel muro blanco no han sido importante para las directivas de la universidad, encabezada por su directora Dolly Montoya. Recientemente se tomó la decisión de borrar por completo las imágenes que estaban en la pared exterior del auditorio, incluso la del reconocido periodista y humorista Jaime Garzón, a quien muchos colombianos consideran otro de los muchos mártires de la violencia política del país. Hasta el día de hoy se desconocen los motivos por los que las imágenes fueron borradas.

¿Estas de acuerdo con que hayan quitado la imagen del Che de la universidad nacional, si es así, a quien pondrías?



El dilema de los estudiantes

No es la primera vez que el Che es quitado del León de Greiff. La noche del 19 de octubre de 2016 en horas de la madrugada, un grupo de estudiantes borraron la imagen que había permanecido por más de 30 años en ese lugar. Antes de que esto sucediera un grupo de universitarios explicó las razones por las que consideraban tener otra imagen. Para aquellos muchachos el Che no representa a la mayoría de estudiantes de la Universidad Nacional. Y se preguntaron: ¿si no nos representa, por qué tiene que estar ahí?.

El dilema está sobre la mesa. Mientras las directivas buscarán mantener blanca aquella pared, lo más seguro es que ocurra lo que siempre ha pasado que los estudiantes vuelvan a dibujar al Che, porque pintar las paredes de la universidad ha sido una de las la formas que tienen los estudiantes de expresar sus pasiones e incomodidades y hacerlas perdurar en el tiempo.

