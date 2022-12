.Publicidad.

En el año 2020, Alberto Gamero llegó a Millonarios como el fichaje estrella. El técnico venía de hacer un trabajo importantísimo en el Deportes Tolima, alzando la liga colombiana en el año 2018; y eso lo llevó a ganarse la confianza de Gustavo Serpa, presidente de conjunto embajador. Sin embargo, después de dos años el samario solo ha firmado decepciones; y aunque logró gana la Copa Colombia este año, no logró materializar su bien juego en el título de la liga nacional.

Y es que Gamero ha logrado crear un equipo competitivo. Pero la cosa es que eso no se ha visto recompensado con un título. En el año 2021 quedó finalista del Apertura e hizo un buen papel en el Clausura, llegando a los cuadrangulares; pero no ganó. Y este año, en el primer semestre, logró igualar el récord de puntos de Nacional en el todos contra todos, con 42 unidades, y crear un equipo invencible en el segundo semestre; pero se tuvo que contentar con una Copa Colombia.

Después de la eliminación en los cuadrangulares tras el empate contra Santa Fe, parecía que los directivos de Millonarios lo iban a sacar; pero decidieron mantenerlo para el 2023, según lo afirmó Cesar Augusto Londoño. Alberto Gamero en este momento podría estarse embolsillando un poco mas de 40 millones de pesos mensuales, que es el salario promedio de un técnico en Colombia; pero podría ganar muchísimo más y para muchos, el equipo debería invertir esa platica en otro proceso.

Millonarios seguirá con Alberto Gamero como técnico. Siempre atacó y siempre fue al frente, pero le faltó gol y definición en el momento clave.

Dos técnicos nuevos y jóvenes en la final de la @LigaBetPlayD pic.twitter.com/XtkBigbNoA — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 1, 2022

No hay duda que el tiempo para que Gamero diera resultados ya pasó. En otros equipos, que tienen la misma grandeza de Millonarios, si un técnico no alza la copa lo echan inmediatamente. Pero al parecer Gustavo Serpa quiere seguir confiando en un proceso que ya maduró y que no dejó ningún fruto.