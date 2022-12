Lo engañó su amor por Cristiano: la plata que perdió La Liendra por apostar que Messi perdía la final

.Publicidad.

El evento más esperado por todos los fanáticos del fútbol finalmente se jugó. El domingo 18 de diciembre se disputó la final de la copa del mundo, entre Argentina y Francia, con ello

muchos seguidores de los equipos habían apostado millonarias cifras a favor de su favorito.

Con la salida de Portugal, el influenciador La Liendra mostró su preferencia por el equipo europeo, por ello fue uno de los tantos que apostó que este se coronaría como campeón del mundo.

A pesar de la remontada por parte de Francia a Argentina dejando el marcador 3-3, sin embargo, el equipo albiceleste logró superar en penales a los franceses logrando así la victoria.

A través de sus historias de Instagram Mauricio Gómez, nombre real del creador de contenido, explicó a sus seguidores que con la derrota de Francia había perdido más de 5 millones, pues había apostado a favor del combinado galo.

El influenciador dijo: “¡Vamos, Francia! Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”

Después de esto, La Liendra publicó un mensaje para los fanáticos de Argentina y aseguró que Messi le había callado la boca, esto acompañado de una fotografía en la que luce una camiseta del equipo albiceleste.

“Pongámonos serios. De corazón felicito a Argentina y a Messi, lo merecen. Soy fan de Cristiano, pero si hay un jugador que se ha sacrificado y ama el fútbol como él es Messi. Son los dos mejores del mundo. ¡Felicidades, Leo! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho”, escribió el influencer.

