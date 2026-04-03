- La pintura que Paloma Valencia tiene en su casa en la que Álvaro Uribe aparece como Jesucristo

La candidata presidencial dice que el cuadro fue un regalo de la artista María Alejandra Muñoz, quien dice que no quiso presentar al expresidente como un mesias

En la mayoría de los hogares colombianos se hizo costumbre tener un cuadro con la imagen de Jesucristo con una mirada bondadosa, del que se sobre sale un corazón fuera del pecho, envuelto en llamas y cubierto de espinas, lo que simboliza el intenso amor de Jesús y sus sacrificios por el perdón de los pecados. Esta imagen es conocida como el Sagrado Corazón de Jesús.

El Sagrado Corazón de Jesús fue pintado por el italiano Pompeo Batoni el 1960.

La candidata presidencial Paloma Valencia es una de las colombianas que comparte esta tradición. Sin embargo, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de su hogar tiene una variación que ha despertado el rechazo de diferentes sectores que lo consideran ofensivo y grotesco, con la imagen original de Jesús.

El Sagrado Corazón de Jesús de la casa de Paloma Valencia no tiene el rostro de Jesús, sino el rostro de su mentor y padrino de boda: Álvaro Uribe. La imagen fue obsequio de la artista payanesa María Alejandra “Majan” Muñoz, amiga de Valencia. Esta aparente intención de “beatificar” simbólicamente a personas que generan gran devoción en la gente ha sido motivo de interminables cuestionamientos a Valencia.

La artista María Alejandra Muñoz es amiga cercana de Paloma Valencia.

La pintura del expresidente que Paloma Valencia colocó en su casa se llama “en voz confío”. Una de las interpretaciones que intentan explicar la razón de por qué se hizo ese cuadro hace referencia a que, en 2009, un año antes de que se hiciera la pintura, Álvaro Uribe renovó la ley 1 de 1952 que consagraba a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Esta ley había sido declarada inconstitucional por violar el principio de laicidad del Estado. Sin embargo, esto no pareció importarle al expresidente y la volvió a renovar.

El cuadro se conoció porque apareció como fondo en un video de la candidata presidencial explicando las razones para votar por el “No” en el plebiscito sobre el acuerdo de paz de 2016. Inmediatamente el cuadro se robó toda la atención de los espectadores quienes mostraron una negativa reacción en redes sociales que se volvió viral en cuestión de segundos.

Actualmente, no se sabe si Álvaro Uribe sigue entronizado en la sala de Paloma Valencia. Sin embargo, la campaña que ha hecho la candidata presidencial hace pensar que el óleo sigue intacto en el lugar donde el país enteró lo conoció.

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