La pelea por la que Tostao se convertirá en el nuevo Carla Giraldo de MasterChef

La nueva edición de MasterChef está ante dos retos muy complicados: primero, tener la misma fuerza y audiencia entre semana que la que tenía los fines de semana, fechas en que se emitía la anterior temporada, y también impactar de la misma forma con los nuevos personajes que están en la cocina de MasterChef.

Solo han pasado dos episodios, pero ya iniciaron algunas disputas entre varios personajes que empiezan a perfilarlos de cara a lo que será el resto del programa. Muchos buscan a "la nueva Marbelle", "el nuevo Frank Martínez" y "la nueva Carla Giraldo", y parece que de a poco los van encontrando.

En la prueba por grupos, dos de los equipos que se conformaron y tuvieron los mejores platos en una prueba anterior fueron jurados de sus compañeros, y eso no le gustó nada a Tostao. El integrante de Choquibtown dijo que era injusto que el plato de su equipo fuera juzgado por otros compañeros del programa. "Lo que están es jugando a enfrentar a chefs un poquito más débiles por alguna razón porque llevamos una semana ya trabajando en eso y no están calificando los platos como lo dijeron los chefs aquí de manera objetiva. Hubiera sido un buen juego que no supieran a quien correspondía cada preparación".

De parte de los jurados, el actor Aco Pérez le respondió que si les fue mal fue porque habían partes del plato crudas y no tenía que ver con el cocinero de cada plato, que o había nada personal. Tostao no se quedó callado y le dijo “Ya vienes con esa actitud y por eso uno sabía hace rato. No te vas a dar cuenta, tranquilo. Mañana nos enfrentaremos”.

Su comportamiento hizo que hasta el mismo Frank Martínez, gran estrella de la pasada temporada, dijera que Tostao "puede ser la Carla de esta temporada". Inlcuso Claudia Bahamón tuvo que intervenir para callarlo porque ya los ánimos estaban muy caldeados.

Tostao puso las cosas muy calientes en Masterchef pic.twitter.com/g6JNX6JQuj — Ana (@PuraCensura) February 23, 2022

