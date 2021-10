La pelea para que el aeropuerto de Tolú no quede en el olvido

Duque firmó en 2020 el Pacto del Golfo donde se comprometió a iniciar la gestión para la renovación del aeropuerto pero ahora parece que no hay plata

Más de mil personas oriundas del departamento de Sucre se reunieron en diferentes ciudades del país para protestar por el incumplimiento en la asignación de recursos para la ampliación y modernización del aeropuerto de Tolú. Los Sucreños realizaron diversos plantones con afiches, pancartas, avioncitos de papel y aviones inflables donde se destacaba la leyenda “Presidente Duque honre su palabra, cumpliendo el Pacto Del Golfo“.

El denominado “Pacto Territorial Golfo del Morrosquillo”, firmado por Duque en Coveñas el pasado 8 de febrero de 2020, incluía dentro de sus líneas temáticas la conectividad aérea como estrategia para consolidar la región como destino turístico.

El plantón se realizó simultáneamente en las ciudades de Bogotá, Neiva, Sincelejo, Valledupar y Tolú, al mismo concurrieron habitantes del departamento de Sucre y oriundos del mismo que habitan en otros departamentos.

Emiro Arrazola Ospina, líder de la protesta, y quien desde hace más de cuarenta años viene reclamando para su departamento la construcción de un aeropuerto moderno, expresó sobre los resultados del plantón que fue una convocatoria exitosa. “No queremos más presidentes que solo usen el sombrero vueltiao para conseguir nuestro voto y después lo doblen y lo tiren al cesto de la basura al igual que nuestras necesidades”.

En el departamento llevan más de cuarenta años padeciendo la carencia de un aeropuerto moderno completo, soportando tortuosos viajes a Cartagena , Montería y hasta Barranquilla por tierra para poder tener una conexión aérea con el interior del país y viceversa. En el aeródromo actual se observan daños en la sala de espera, vías de acceso, baños, presencia de vegetación sobre la pista de aterrizaje, y otra serie de fallas que afectan la calidad en la prestación de los servicios de transporte aéreo.

Los habitantes aplaudieron en su momento al presidente Duque cuando lanzó en Coveñas el Pacto del Golfo y dentro una cantidad de obras que prometió, incluyó el aeropuerto de Tolu, y ahora después de casi dos años de ese lanzamiento y cuando le quedan escasos meses para terminar su mandato, sus funcionarios sorprendieron con que el aeropuerto de Tolú no tiene aval financiero.

Duque ese día no sólo se había ganado los aplausos, sino que también había conmovido a todos sus asistentes mientras narraba que muchos de sus mejores momentos desde niño los había pasado durante largos años de vacaciones en Coveñas e hizo soltar lágrimas cuando reveló que sus últimos años quería vivirlos en el Golfo. Estas últimas palabras y su nostálgico discurso que evocaba sus épocas de niñez y vacaciones pasadas en el golfo frente al mar daban a los asistentes la alegría suficiente y la confianza de que este Presidente con todas esas palabras tan bonitas jamás les iba a fallar.

Era claro que toda esa cantidad de obras no serían para el día siguiente y la espera era parte de la paciencia que entendían por los trámites que todo proyecto lleva . El hecho que cae como un balde de agua fría es cuando miembros de su gobierno en el mismo municipio revelaron algo que se escuchaba pero que les era imposible de creer, que el aeropuerto de Tolú no tiene aval fiscal . Es decir, no existe plata para el aeropuerto.

La primera conclusión clara es que si aún no existen recursos, es difícil que el Presidente Duque en estos pocos meses que le quedan de su gobierno pueda sacar una licitación que le permita concluir e inaugurar el aeropuerto de Tolú .

Otra es que al parecer la protesta tiene preocupados a los miembros del Centro Democrático que aspiran a reelegirse y andan buscando recursos para el aeropuerto para no verse efectuados en las elecciones legislativas próximas, sobre todo cuando uno de los líderes de la protesta ha manifestado que pondrá muchas vallas en Bogotá - ya existe una - circunstancia que no sólo afectaría las aspiraciones de miembros del CD a congreso , sino que también esta ola de inconformismo contra el presidente Duque crezca tanto, que afecte la credibilidad del candidato de ese partidos a la presidencia de la República.

Por lo pronto Emiro Arrazola Ospina líder del movimiento que exige al presidente que honre su palabra ha manifestado que seguirán las vallas y plantones y que sólo cesarán sus protestas cuando estén los más de 120 mil millones que requiere como mínimo este aeropuerto para tener una pista de 2200 metros. “El día que salga esta licitación que haga coincidir nuestros sueños con la realidad tendremos la gallardía de aplaudir e incluso convocar el último plantón para dar las gracias, en lo que si somos claros es que no nos conformamos con migajas ” Remato Arrazola en declaraciones a Las2orillas.

El Presidente Iván Duque, en su momento, explicó la hoja de ruta de los sectores hacia donde se deben orientar e invertir de manera transparente los recursos en los próximos cinco años. “Estaré supervisando este Pacto directamente, y seré el interventor en jefe, porque este es de los territorios más bellos que tiene Colombia”, agregó el primer mandatario sobre el aeropuerto que hoy está en veremos.

