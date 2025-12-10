La pelea entre el Concejo y Galán por el proyecto que busca medir el nivel de cansancio de conductores

Galán objetó el proyecto que crea un protocolo para medir la fatiga de conductores en terminales, pese a que buscaba reducir riesgos y prevenir siniestros viales

Por: German Burgos |

diciembre 10, 2025

El proyecto de acuerdo, liderado por el concejal Rubén Torrado, que establece un protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores que operan en las terminales de transporte terrestre de pasajeros en Bogotá, fue objetado por la Alcaldía de Bogotá.

Esta iniciativa, que según su autor “representa un avance para la seguridad vial de la ciudad, al establecer lineamientos que buscan reducir los riesgos asociados al microsueño, la somnolencia y el cansancio extremo durante los trayectos intermunicipales”, no quiso ser firmada, para que sea un acuerdo de ciudad, por el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mismo que crea un protocolo obligatorio para gestionar la fatiga en los conductores que operan rutas que salgan de las terminales de Salitre, Norte y Sur, había sido aprobado en segundo debate en Plenaria del Concejo de Bogotá el pasado miércoles 19 de noviembre y solo faltaba la autorización del burgomaestre capitalino para que se pudiera empezar a implementar, sobre todo ahora en fin de año, cuando se incrementan los viajes intermunicipales y nacionales.

“Bogotá es la ciudad con mayor número de destinos del país, con tres terminales y 910 rutas, incluyendo trayectos de hasta 22 horas, lo que hace indispensable implementar medidas de prevención y control para evitar la accidentalidad. Sumado a esto, en plena temporada navideña, en donde se planean las vacaciones y la gente empieza a programar sus desplazamientos por las rutas del país, en un acto de pura mezquindad política el alcalde decide objetar nuestro proyecto de acuerdo, que el único propósito que tiene es salvar vidas a través de un protocolo que mida la fatiga y el cansancio en los conductores de rutas”, señaló el concejal Torrado.

Según el distrito, la Secretaría Distrital de Movilidad considera que se debe objetar por la no competencia del Concejo Distrital para presentar la iniciativa, esencialmente porque es el Ministerio de Transporte la autoridad competente para regular la actividad del Transporte Intermunicipal de Pasajeros por Carretera, lo que incluye tanto a las empresas transportadoras como a las terminales de transportes.

Entre tanto, el cabildante distrital reiteró que la iniciativa se soporta en decretos que facultan al Concejo de Bogotá para dictar normas de tránsito y transporte, así como a la Secretaría Distrital de Movilidad en su función de “Orientar las acciones de control del transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital”. Entre otros artículos y lineamientos jurídicos.

“Espero que el alcalde reflexione y retire esas objeciones al proyecto de acuerdo: es una iniciativa buena, que lo único que va a hacer es prevenir accidentes y salvar vidas. No estamos poniendo ninguna carga adicional a la administración, únicamente les estamos diciendo: ‘Por favor, implementen un protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio de los conductores intermunicipales que salen de Bogotá’. Es muy inoportuno que justo ahorita en temporada decembrina el alcalde decida objetarlo y no firmarlo”, concluyó el autor del proyecto de acuerdo.

El protocolo incluiría:

Fases de prevención, monitoreo y control, intervención inmediata y evaluación y seguimiento.

Espacios adecuados de descanso para los conductores.

Mecanismos de control para la rotación del personal.

Identificación de los conductores que operan rutas desde y hacia los terminales.

Información actualizada del estado de los vehículos.

Modernización de los sistemas de detección de fatiga y cansancio.

Identificación de patrones de fatiga.

Caracterización de la siniestralidad vial de las rutas intermunicipales.

