La peinada que le pegó Alejandro Riaño a su hija Matilde

Alejandro Riaño, es uno de los comediantes más reconocidos del momento en el país. Famoso por su ingeniosa creatividad, participar en varios stand-up comedy y su personaje Juanpis Gonzalez y The Juannpis live show, en donde entrevista, a diferentes personalidades del momento, entre ellos actores, actrices, políticos y demás.

Sin embargo, esta vez se encuentra en el ojo de las redes, no por su polémico personaje, sino por su singular manera de peinar a su hija y no cabe duda, es una forma bastante diferente a la tradicional.

El comediante compartió a través de sus redes sociales, una extravagante forma de manejar el pelo de su hija. Riaño, con una aspiradora, una moña, y su hija Matilde, hizo una demostración de cómo recoger el pelo de su hija de una forma poco ortodoxa y como él mismo lo dijo en su post de Instagram, perfecta para los papás que no saben cómo peinar.

“Gracias a las más de 1000 mamás que me recomendaron como peinar a Mati. Aquí la recomendación para todos los papás que no sabemos peinar.”

Los comentarios en su publicación no se hicieron esperar, si bien, la gran mayoría de ellos celebran la ingeniosidad y creatividad del comediante bogotano, no faltaron aquellos que indican que esta controversial práctica puede ser perjudicial para su hija.

“Oye!!! Le vas a dañar el cabello a la pela !!! Esa aspiradora sucia ahí !! Viste tú!"

“En general, me río bastante con tu humor y te considero muy pilo y valiente. No me gusta en cambio este video. Eso es una aspiradora, y ridiculiza la relación con tu hija, la cual me ha parecido muy tierna. Además, es importante que la palabra de tu hija se valore y ahí ella parece dejarse peinar pero sin realmente estar ahí.”

