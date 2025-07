- La palma de aceite podría ser una gran aliada para los campesinos del Llano

Anuncios.

En el rancho Santa Teresa vereda La Castañeda en San Martín, Meta, los campesinos están listos para la resiembra de palma. En un terreno dentro de la inmensidad del llano existe una finca de la Reparación de las Víctimas donde hay una oportunidad. A pesar de que en los lotes siguen produciendo corozo, el fruto de la palma, en cinco o seis años no debería dar más.

Anuncios.

Ever el líder de la plantación es claro se deben renovar los cultivos. Con todo y el abandono del lugar, los campesinos siguen madrugando para estar en el terreno a las 6:00 o 6:30 am a más tardar. La mañana de los agricultores se pasa en oficios varios, trabajos como revisar las palmas, coger los frutos, rozar los terrenos, mirar si hay plagas del lugar entre otros. Por la tarde se acaban los oficios; no obstante, la plantación podría ser más productiva.

Ever, el líder de la plantación, tiene más de 30 años de experiencia de trabajo en el campo

Para Ever si bien 142 hectáreas podrían verse como abandonadas se debe seguir aprovechando las 26 en buen estado. Además del olvido existe otro problema, las infecciones de las palmas, que han afectado un 20% del cultivo. A pesar de aplicar los químicos indicados para revitalizar la planta, en varios casos la única solución es marchitar.

Anuncios.

Como en San Martín existe pudrición del cogollo (PC) contrataron a Wilson, un técnico agrícola. El profesional es experto en productos fitosanitarios, químicos utilizados en los cultivos; sin embargo, no se conoce ni la cura ni las causas del PC. La única solución que él observa es resembrar los terrenos, si bien Fedepalma hace investigaciones sobre el PC, por ahora no hay cura solo paliativo. El gobierno tiene la oportunidad de sacar adelante un producto muy lucrativo; sin embargo, debe invertir primero en la zona.

Anuncios..

El cultivo de palma requiere de tres años de espera, mientras crece el tallo y comienza la producción. Una vez pasa el tiempo por 25 años se puede recoger. En San Martín apenas hay personal trabajando. Con tan pocos trabajadores es absurdo exigir una producción grande. Sin embargo, la finca produce el salario de sus empleados y su mantenimiento. Con más presupuesto podría dar más.

Entre los departamentos de Meta, Casanare y Vichada albergan 280.000 hectáreas de palma de aceite, equivalente a una producción aprox de 850.000 de toneladas de aceite

De la administración se encarga a Leidy, quien llegó al lugar por una cuñada que la recomendó al Fondo Nacional de Victimas. Su trabajo consiste en garantizar los pagos, hacer las cuentas, y distribuir el material del trabajo, en resumen, maneja la salud y seguridad. Al comienzo le costó ser la única mujer del grupo y venir de una empresa más convencional con el tiempo se logró adaptar. En su labor administrativa recibió la asesoría de Rotorr-Motor de Innovación, una entidad adscrita a la Universidad Nacional.

Rotorr es una iniciativa de la Universidad Nacional, en la finca del llano entregó materiales como camisas, botas, cachuchas, guantes, cascos, cinturones, pantalones, zapatos entre otros. La entidad logró un trabajo exitoso con varias organizaciones del gobierno, como la Contraloría, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), la Unidad de Gestión Pensional, Parafiscales (Ugpp) etc. Con todos los grupos Rotorr demostró ser una entidad competente.

Dentro de la asesoría de Rotorr en la finca del llano se encontró que los campesinos daban una parte de su salario para la finca, organizaban colectas para conseguir químicos, hacían rifas para comprar sillas de oficina etc. Todo ese esfuerzo no debería perderse y el gobierno nacional podría aprovechar el potencial de la palma en San Martin, el lugar bien aprovechado podría dar el dinero para reparar a las víctimas.

Le puede interesar: Las tierras arrasadas por Mancuso y el Frente 36 de las Farc son ahora fincas madereras