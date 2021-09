La osadía de Edward Rodríguez: se rebela al Centro Democrático

.Publicidad.

A Edward Rodríguez no le convenció la decisión del Centro Democrático al negarle la posibilidad de lanzar su precandidatura presidencial. Los cuestionamientos del Comité de Ética del partido contra el representante a la Cámara sobre el dinero de financiación de su campaña a la Cámara y la compra de un apartamento al norte de Bogotá, pesaron más que su aspiración presidencial.

Lejos de quedarse cruzado de brazos, Edward Rodríguez avisó que insistiría tocando la puerta del líder del partido, Álvaro Uribe y aseguró que aunque el partido le bajó la caña, no tiene impedimento para ser precandidato presidencial en el 2022. Rodríguez renunció a la Comisión de Acusación y alista baterías para lanzarse al ruedo. Sin embargo, una vez más, el Centro Democrático, trunca sus planes. En un comunicado aclaró que los únicos precandidatos del partido son Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Alirio Barrera. Esto no concuerda con lo dicho por el representante quien asegura que no tiene sanciones éticas, morales o disciplinarias que impidan su aspiración.

