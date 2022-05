La opinión de los dientes y de las garras

Por: Adamson Rubiano Echeverry |

mayo 27, 2022

En plena época electoral, donde columnistas y otros quienes opinan en diferentes medios y plataformas digitales (en su mayoría), aflora el lenguaje más agreste adornado de un tufillo de eruditos, dejando estelas de “verdad absoluta” en todo lo que describen, visto a veces más con el deseo que con la razón, convirtiendo este escenario de debate político como si se tratara de barras bravas después de un partido de futbol.

A lo largo de la campaña presidencial, me he tomado la molestia de leer artículos de opinión de diferentes medios de comunicación “confiables”, también consultado algunos canales de cierta plataforma y otros que, en ocasiones se ven llamativos por lo suntuoso de sus títulos y casi siempre el común denominador es el mismo, personas que han construido cierta reputación, ya sea con los años o su actuar, dándoselas de adalid de la verdad.

Si bien no está mal opinar, y esto no se trata de un asunto de censura, quiero citar un par de columnas: “Estamos a una semana de la primera vuelta presidencial y todo parece indicar que veremos a Fico y a Petro en la segunda vuelta. La campaña, desafortunadamente, se ha convertido en una batalla campal”.

Zuleta Lleras, F. (22 de mayo de 2022). Populismo barato. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/felipe-zuleta-lleras/populismo-barato/

Si bien la campaña ha sido muestra de algunas jugadas amañadas, con el juego de echarse el agua sucia sin importar del bando del que provenga, quisiera resaltar que la expresión “batalla campal” no tiene un énfasis adecuado, y, por el contrario, induce al lector a pensar que estamos en medio de una guerra, donde dos fuerzas parecen disputarse a muerte la victoria.

Si bien las diferencias políticas se ven bastante marcadas entre candidatos, este tipo de exageraciones increpan a las personas a pensar con odio sobre los adversarios, y si, vimos el episodio del senador Benedetti provocando al candidato Gutiérrez después de terminar un debate, y sin el ánimo de minimizar el hecho de la agresión, esta no da como para destacarla como un acto de “batalla campal”; así mismo, cuando el senador electo Ariel Ávila, quien a nombre propio se presenta en un acto de campaña del candidato Gutiérrez; hay que decir que no se presentó allí con una horda de seguidores para instar a un combate cuerpo a cuerpo con los adeptos a la campaña de Gutiérrez, y aunque sí parece un acto mezquino, no creo que su interés fuese arremeter contra aquellos que manifestaban su apoyo al candidato del equipo por Colombia.

El siguiente ejemplo también va por la misma línea: “El nerviosismo en las campañas a una semana de la primera vuelta es generalizado, pero más en las hordas de Fico, porque entendieron que las encuestas ya no los favorecerán ni con la ayuda de siempre”.

Bejarano Guzmán, R. (22 de mayo de 2022). Video íntimo de Petro. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/video-intimo-de-petro/

Por este lado, el columnista se refiere con ímpetu a los seguidores de Gutiérrez como las “hordas”, dando esa connotación de violencia que acompaña a sus seguidores; si bien hemos visto seguidores furibundos en todas las campañas, pero ceñido más a un fanatismo ciego, esto no da para dar un parte generalizado de las personas que acompañan a una u otra campaña.

Ciertamente no es una manera adecuada de dirigirse a un grupo de colombianos con quienes puede haber una diferencia de fondo, pero con quienes se debe construir comunidad, mas no hacerlos blancos del escarnio mediático.

Sé que nos pueden disgustar cosas de las otras corrientes políticas, si bien en mi caso particular, no gusto de los ideales que plantea el candidato Gutiérrez, tengo familiares que votarán por él, ellos tendrán sus razones, pero en ningún momento he visto de su parte la intención de formar grupos de violencia para atacar a los seguidores de otras campañas.

Tampoco de aquellos que definieron su postura por Rodolfo, o Petro; pero en todo caso, en mi opinión (la cual no es una verdad porque existe la posibilidad de que esté equivocado y es su deber indagar y deducir si lo que digo es verídico), si existe una violencia más sistemática llevada a las redes sociales o medios digitales que incurren en confusión o exageración de los hechos, donde nacen los prejuicios e ideas erróneas que luego son replicadas por aquellos que no desglosan la información, y tergiversan esas palabras a juro de que es la verdad dicha por un ente de credibilidad, creyéndose con la facultad de desmeritar al “mamerto”, al “facho” o al “tibio”, y por ende, generando la otra violencia que circunda desde hace rato en cuanta red haya, entre memes, vídeos e imágenes sin fundamento que adquieren ese carácter de certeza que impacta a quien ya tiene los ánimos exacerbados por cuenta de las “eminencias de la palabra”.