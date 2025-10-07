La ONU se volvió una entidad inútil que solo sirve para que politiqueros se tomen fotos y den discursos vacíos

La ONU ya no representa la paz: se volvió un escenario de discursos vacíos, fotos solemnes y líderes indiferentes ante el dolor humano

Por: Stella Ramirez G. |

octubre 07, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La ONU se ha convertido hoy en una entidad que poco sirve, salvo para que algunos politiqueros y violadores de derechos humanos tengan acceso al micrófono y, al final, se tomen la foto con el impasible António Guterres.

Ese retrato, tan “pulcro” como vacío, es el nuevo trofeo de quienes no hacen nada por la paz ni por la humanidad, pero necesitan posar como si fueran parte de algo grande, como si la foto con Guterres les trajera algo útil para su “gestión”.

Lo que alguna vez fue un símbolo de esperanza para los pueblos golpeados por la guerra, hoy es una vitrina diplomática donde se negocian intereses, se disimulan atrocidades y se ensayan discursos que no salvan vidas, pero sí reputaciones.

Mientras tanto, los niños siguen muriendo bajo los bombardeos, los migrantes son tratados como desechos y el planeta se ahoga en un océano de indiferencia.

La ONU —esa organización que nació para evitar los horrores de la guerra— parece haberse resignado a ser testigo mudo de los mismos horrores que prometió impedir. Emite comunicados tibios, organiza cumbres carísimas y redacta informes que terminan archivados junto con las conciencias de los poderosos.

Los mismos gobiernos que violan derechos humanos son los que aplauden en sus asambleas.

Los mismos que bloquean alimentos o invaden países encabezan comités de “ayuda humanitaria”.

Y António Guterres… ah, ese Guterres con su sonrisa diplomática, parece más un anfitrión de pasarela que un líder mundial.

El problema no es solo la ONU, sino lo que simboliza: la decadencia de las instituciones globales que se alimentan de buenas intenciones y viven del presupuesto de los ingenuos.

Un teatro donde se representa la justicia, pero se aplaude la hipocresía.

Hoy la ONU es un templo sin fe, un altar sin creyentes, un ídolo que se derrumba bajo el peso de su propia indiferencia. Sus columnas ya no sostienen la esperanza de los pueblos, sino el ego de los poderosos que desfilan por sus pasillos. Y mientras ellos se toman la foto, el mundo se desangra sin testigos.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.