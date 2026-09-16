- La obsesión de los medios por Estados Unidos y Venezuela terminó desconectando a los colombianos de su realidad

Texto escrito por: Juan Sebastián López Argumedo

Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas

Los grandes medios de comunicación en Colombia han transformado la política interna de Estados Unidos y Venezuela en la columna vertebral de su agenda noticiosa, relegando el análisis y la fiscalización del poder local. Este fenómeno de subordinación narrativa no es una mera percepción: el Digital News Report del Instituto Reuters revela que la confianza en las noticias en Colombia cayó a un mínimo histórico del 25 %, mientras que un 49 % de la ciudadanía admite evitar activamente el consumo de información debido a la saturación de ruido político y la polarización importada.

Cada vez que el Congreso en Washington debate la certificación en la lucha antinarcóticos o el condicionamiento de la ayuda financiera, los principales canales nacionales paralizan sus escaletas. Informes de seguimiento mediático de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) confirman que el encuadre informativo (framing) reacciona en automático: se otorgan horas de análisis en prime time a los pronunciamientos de senadores norteamericanos, mientras el seguimiento a la ejecución presupuestal regional o la corrupción en las contrataciones públicas locales pasa a segundo plano.

Con Venezuela ocurre una distorsión similar. Investigaciones sobre concentración y agenda mediática de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana señalan que las decisiones políticas en Caracas se consumen en Bogotá como si fueran asuntos de política doméstica. En lugar de priorizar la cobertura objetiva del comercio fronterizo en Cúcuta o el impacto de la migración en Maicao, las salas de redacción recurren a las dinámicas del país vecino como un comodín ideológico para alimentar el enfrentamiento entre el gobierno de turno y la oposición en Colombia.

Importar agendas extranjeras resulta en un periodismo cómodo pero destructivo. Al sustituir la investigación sobre el territorio propio por la retórica política de Washington o los discursos de Caracas, la prensa abdica de su responsabilidad fundamental de vigilar al poder en su propio suelo. Las consecuencias quedan al descubierto en las métricas globales: una audiencia desconfiada que, ante la incapacidad de los medios de hablarle de su realidad inmediata, decide desconectarse por completo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..