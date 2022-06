La obsesión de Egan con Petro, ¿le hará daño a su carrera?

.Publicidad.

Un terrible accidente ocurrido a principios del 2022 le partió la vida en dos a Egan Bernal. Las múltiples fracturas en todo su cuerpo hicieron que se temiera incluso que su capacidad para caminar se viera afectada. Pero, tal y como lo dicen sus médicos, Egan es como un mutante, una especie de Wolverine capaz de regenerar sus huesos en tiempo record. Así que, mucho más rápido de lo que se suponía, de lo que los médicos habían diagnosticado, Egan ya se encuentra en Europa y espera poder volver a competir a finales de año, incluso podría llegar a estar listo para la Vuelta a España.

Su recuperación la ha hecho pública desde sus redes sociales como se ve en este video:

1 st Sprint ✔️ Difícil no significa imposible.

Significa que vas a tener que trabajar duro 👊🏽 pic.twitter.com/aD5pQGeoA8 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 8, 2022

Egan tiene un reto muy grande y es no sólo volver a ser el mismo sino derrotar al mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar. Sin embargo hay señales de que Egan no tiene la cabeza donde la debe tener sino que está centrado también en la realidad política del país en donde ha escogido partido, el de la derecha, primero con Fico y ahora, aunque no lo diga, su resquemor contra Petro le dará incluso para votar por Rodolfo Hernández.

Es tal su obsesión que, primero, lanzó este entrenamiento dedicado al país político:

Una por los Petristas, Una por los Uribistas, Una por los tibios, Otra por los Haters y la Última para los que creen que Colombia es lo más chimba a pesar de todo!! pic.twitter.com/rzMkx7wqSP — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 7, 2022

Y luego, en una respuesta a una entrevista que dio Petro al diario Marca en donde dijo lo siguiente sobre los tinos de Egan "No estoy seguro de que sea Egan el que escribe" respondió Petro cuando se le preguntó por el ciclista colombiano, además añadió: "Cogen CM de mucha gente famosa y usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él". Esta fue la respuesta de Egan:

Entonces yo también soy Costeño y me crié en Zipaquirá 😌🙄 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 8, 2022