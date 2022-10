"En busca de la semilla", la nueva novela histórica que está dando de qué hablar en Cali

Por: Oscar Seidel |

octubre 26, 2022

Con una nutrida asistencia a la Carpa Cali Imaginada, el 20 de octubre se realizó el siguiente diálogo entre los escritores Oscar Seidel y William Vega Fernández, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali 2022, para hablar sobre En busca de la semilla, la más reciente novela histórica de Oscar Seidel.

William Vega: Buena tarde, apreciados asistentes: Definitivamente esta novela de la que hoy hablaremos es una novela excelente y, al tiempo, exigente. Esta vez la he degustado. Dado el limitado tiempo de un conversatorio de Feria del Libro de Cali 2022, pondré foco en cinco puntos:

A mí en particular me fascina conocer esos detalles de un libro. Es como destripar la obra delante de los asistentes. Puede ser un rasgo exhibicionista de mi carácter, pero conocer esos “chismes” causa curiosidad y expectativa.

Podemos abordar el conversatorio diciendo que la Conquista de América ha sido uno de los acontecimientos históricos más narrados desde la literatura, que se inicia probablemente en LAS CRÓNICAS DE INDIAS.

Oscar Seidel: Después del descubrimiento de América por los europeos, se conocieron los relatos de los llamados "cronistas de Indias", que informaba sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas americanos y de las colonias, desde las relaciones del mismo Cristóbal Colón, su hijo Hernando, la famosa carta de Américo Vespucio y muchos otros descubridores e invasores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro.

El carácter justificativo de esa producción es claro. La aportación en sentido contrario de Bartolomé De las Casas (Brevísima relación de la destrucción de las Indias) fue tan trascendental que dio origen a la Junta de Valladolid, en que le dio réplica Juan Ginés de Sepúlveda; e incluso a la llamada Leyenda negra al divulgarse por toda Europa como propaganda antiespañola.

La visión de los indígenas, que vieron sus documentos y cultura material saqueados y destruidos, fue posible por algunos casos excepcionales, como el inca Felipe Guamán Poma de Ayala. Muchos cronistas de Indias se centraron en zonas geográficas específicas, haciendo crónicas regionales de reinos de América. De entre ellos destacan: Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León, y Hernán Cortés.

William Vega: Aquí puedo preguntarte qué autores en lengua hispana te han servido de referentes, y qué libros como insumos de la novela En busca de la semilla.

Oscar Seidel: En la extensa bibliografía que existe, y que investigué para escribir esta novela histórica, debo destacar los siguientes títulos, que me sirvieron de gran ayuda:

1. “Historia rural de la baja Extremadura crisis, decadencia y presión fiscal en el siglo XIV” de Tomas Pérez Marín Colección de Historia número 16.

2.“The men of Cajamarca” de Lockhart, James (1972) Texas University Press. 496 p. Edición Española, Traducción (1986) Los de Cajamarca. Ed Milla Batres, 235 p.

3. “Los viajeros mayas pobladores de los pastos” de Harold Libardo Santacruz Moncayo.

4.“La Ruta del Filibustero” de Isidoro Medina Patiño de la Fundación Estanislao Merchancano. Pasto.

5.“Mestizaje y frontera en las tierras del Pacífico del Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII de Juan David Montoya Guzmán Universidad Nacional de Colombia.

6.“Momentos estelares de la humanidad “de Stefan Zweig ; Revista virtual La América Española.31-08-2015.

7.“Información general de la costa pacífica colombiana. "Segundo Viaje de Pizarro y Almagro” de la DIMAR. COLOMBIA.

8. Novela “Ursúa”,Op. Cit., p.463 de William Ospina.

9.” El Maravelì, Literatura oral del Pacifico colombiano” de Sebastián Villanueva.

10. Cuento “Monsieur Rivier” de Faustino Arias Reynel.

11. “El otro oro” en la conquista de América: las mujeres indias en el surgimiento del mestizaje", de Dr. Gerardo León Guerrero Vinueza. Profesor U. de Nariño.

12. Monografía “Carlos Quinto y las Américas", de Markus Wimsbeger, de la Universidad Humboldt de Berlín.

13. Biografía “History of the Conquest of Perú", de William H. Prescott.

William Vega: Cuéntanos Óscar: Tu motivación para adentrarse en uno de los campos más complejos y exigentes la literatura: la novela histórica.

Oscar Seidel: Cuando era niño en Tumaco vivimos las fantasías, mitos y leyendas que se originan alrededor del mar, la selva y el río. Escuchaba y leía más, que soñar en escribir. La necesidad de plasmar en el libro impreso historias que por ser narradas de manera oral se pudiesen olvidar con el tiempo. El verdadero guardián de la historia es el libro. Lo que más me gusta de escribir novelas históricas es que desahogo muchos mitos y leyendas que me han acompañado siempre, y mi mayor satisfacción es que le guste por lo menos a un lector. Empecé escribiendo cuentos, relatos y minicuentos, pero, me faltaba meterme en una obra de largo alcance, y fue así como decidí escribir novela histórica. Es difícil narrar sobre este tema porque en gran parte utilizo acontecimientos reales.

William Vega: Quiero que nos cuentes, Oscar, tu encomiable trabajo de roedor, en la búsqueda de tantos datos y nombres que enriquecen el relato.

Oscar Seidel. Me sirvió mucho consultar en Google. También, la asesoría de los escritores Fabio Martínez; Enrique Cabezas Rher y Carlos Vásquez-Zawadzki, quienes revisaron la novela y aportaron mucha información.

William Vega: Es una novela con alma mestiza y, lejos del panfleto, tiene la fuerza de una denuncia sutil. (Aquí leeré un corto fragmento, encomillado, de la pág. 126). Y preguntaré qué tan vigente son en nuestros días esa cosmovisión eurocéntrica del mundo.

Oscar Seidel: Estoy de acuerdo con tu apreciación al respecto. Todavía algunos europeos nos consideran habitantes de un mundo salvaje y poco desarrollado. Mientras España empieza a recuperar a sus héroes levemente, Hispanoamérica comienza a considerar a los conquistadores como genocidas que habían destruido a punta de arcabuces las fértiles culturas previas a la llegada de los invasores.

William Vega: Disculpa: ¿Es Alcibíades García el Alter Ego del autor?

Oscar Seidel: No, no lo es. Me inspiró la trama del libro que leí sobre un escritor que quería escribir la mejor novela del mundo. Cada noche soñaba el capítulo de la novela, pero, al otro día se le olvidaba.

William Vega: ¿Es Carlos Vásquez Zawadzki el espejo de Salvador Morales?

Oscar Seidel. Si bien el escritor tumaqueño Carlos Vásquez-Zawadzki es el autor del prólogo de esta novela, él no es el espejo del crítico literario Salvador Morales. Debo omitir el nombre del verdadero revisor de la novela por razones personales, pero, si debo confirmar que todos los diálogos sostenidos en los capítulos 22 y 33 son reales. Las diferencias literarias entre Oscar Seidel y el Crítico Literario conllevaron a que la novela no fuese editada por una conocida editorial española.

