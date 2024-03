La nueva moto deportiva de Kove que llegó a Colombia para competir con Honda y KTM

.Publicidad.

A Colombia han llegado varias marcas de motor provenientes desde China. Entre ellas, vale la pena destacar a Kove Motos, proveniente del país asiático y que aterrizó hace poco en el país. Tras su anunció, la marca anunció que también llegaría con varios modelos en diferentes segmentos. Inicialmente se conocieron algunos enfocados a la aventura. Motocicletas con diseños y una potencia sobresaliente, lo que las hace competitivas en Colombia. Pero ahora, ha habido un nuevo y grandioso anuncio para el país. Una nueva moto de Kove que competirá con las marcas populares que comercializan modelos deportivos en el país.

450 RR PRO, la nueva moto de Kove que llegó a Colombia

Desde que la marca llegó a Colombia, se sabía que traería modelos que impactarían en gran manera el mercado del país. Una de las cualidades de esta nueva moto de Kove es su increíble motor. Cuenta con motor de cuatro cilindros en línea, el cual es refrigerado por líquido. Tiene 16 válvulas y por supuesto que es de inyección electrónica y su cilindrada es de 443 cc. Esta máquina genera una potencia de 70 caballos de potencia a 13 mil revoluciones y genera 39 Nm a 10.500 rpm. Una moto que está diseñada para acelerar a fondo y ofrecer gran velocidad a su piloto. Esta 450 RR Pro, llega a los 100 km/h en tan solo 4.2 segundos.

Por si fuera poco, el tope máximo de velocidad de esta nueva moto de Kove, es de 220 km/h. Su diseño no se queda atrás, pues la moto luce cortes únicos que le dan ese toque deportivo. Una moto que sin duda alguna, llega a revolucionar su segmento en todo aspecto. No hay una sola parte de esta 450 RR PRO que no grite que es una auténtica racing. Ahora bien, este modelo cuenta con dos modos de manejo que pueden seleccionarse por medio de su pantalla TFT. Estos son Sport y Eco. Así mismo, cuenta con clutch anti rebote y por supuesto incorpora ABS que puede ser desconectado.

450 RR PRO, la nueva moto de Koe que llegará a Colombia. Foto tomada de kovemoto_colombia

Aún no se sabe con certeza el precio que pueda tener este modelo. Lo que si se sabe son los colores en los que llegará esta tremenda maquina, los cuales serán: rojo, negro y blanco con rojo.

