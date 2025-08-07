La nueva moneda de 20 mil con la que Colombia celebra los 500 años de Santa Marta. Así se consigue

Para conseguirla hay que agendar cita previa en el Banco de la República; Juan Valdez también se une a la celebración samaria y produjo un café especial

Santa Marta cumplió 500 años y el Banco de la República decidió celebrarlo con una joya de bolsillo: una nueva moneda de 20.000 pesos conmemorativa, la cual empezó a circular en el país desde el 11 de julio. Más que un medio de pago, esta pieza es un homenaje a la ciudad más antigua de Colombia y una de las primeras fundadas en América.

La moneda conmemorativa la crearon como una manera de contar la historia. En sus dos caras no hay presidentes ni próceres sino símbolos que representan lo que Santa Marta ha sido durante cinco siglos: un punto de encuentro entre el mar, la montaña y la cultura.

En la cara principal de la moneda está la Casa de la Aduana, una construcción colonial levantada hacia 1730 que ha visto pasar la historia frente a la bahía. Allí funciona hoy la sede del Museo del Oro Tairona. Y justo al lado, grabado en detalle, está El Morro, ese islote rocoso con faro incluido que está enclavado frente a la playa del Rodadero.

Pero la sorpresa está en el reverso, donde hay un símbolo indígena: un pectoral Nehuange, una pieza de orfebrería precolombina elaborada por los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada. Un detalle que conecta con la raíz más profunda de la región y reconoce la riqueza cultural de sus habitantes originarios.

¿Dónde conseguirla?

La moneda está disponible para todos los ciudadanos que quieran tenerla. Eso sí, no se consigue en cualquier parte ni de cualquier forma. Hay que agendar una cita previa en la página oficial del Banco de la República y acercarse a alguno de los puntos autorizados que en Bogotá son: La Tesorería del Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Casa Gómez Campuzano. También está disponible en las sucursales y agencias culturales del Banco en otras ciudades, según sus horarios de atención.

Cada moneda viene protegida en una cápsula acrílica y se entrega con un folleto explicativo. Para los coleccionistas o quienes quieren regalar algo especial, hay una presentación en estuche, que cuesta 37.000 pesos y estará disponible hasta agotar existencias.

Cada persona puede comprar un máximo de cinco monedas y el pago solo se recibe en efectivo. Hay que presentar un documento de identidad vigente (cédula, pasaporte, cédula de extranjería o PPT) y tener la cita confirmada. El trámite es personal y no necesita intermediarios. No hay ni sobrecostos ni terceros.

También se celebra en taza

Y no solo el Banco se unió a la fiesta. La marca Juan Valdez también está rindiendo homenaje a la ciudad con una edición especial de café: Santa Marta 500 años. Se trata de un café premium cultivado en las laderas de la Sierra Nevada, con perfil suave, notas cítricas y aroma floral, que busca resaltar la esencia cafetera del Caribe colombiano. Esta edición limitada ya está disponible en tiendas físicas y en la tienda virtual de Juan Valdez.

Con esta movida, el café insignia del país se suma al homenaje de una ciudad que ha sido puerto, destino turístico, puerta de entrada al Caribe, y también tierra cafetera. En Santa Marta también se cultiva uno de los cafés más especiales del país.

Una tradición que sigue Esta no es la primera moneda de 20 mil que lanza el Banco. Ya en 2023 había salido una para conmemorar sus 100 años de existencia. Pero esta nueva edición tiene algo diferente: no habla de una institución, sino de una ciudad viva. De una costa. De una mezcla de culturas. De cinco siglos de historia. Y ahora, con una moneda en el bolsillo y un café en la mano, es la manera de sentir y conmemorar la historia.