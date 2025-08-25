La nueva marulla de Álvaro Uribe con la que busca dilatar el fallo judicial en su contra

Álvaro Uribe renuncia a la preclusión en un intento por dilatar su proceso. La maniobra busca ganar tiempo político rumbo a las elecciones de 2026

Por: ORLANDO ORTIZ MEDINA |

agosto 25, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Una nueva jugadita pretende el condenado Álvaro Uribe Vélez al renunciar hoy a la preclusión de su proceso ante la justicia, que está en espera del fallo en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Como ágil marrullero, busca que el Tribunal se relaje y se dilate quién sabe por cuánto tiempo más el pronunciamiento, para él continuar disfrutando de su libertad y seguir haciendo de las suyas, en que, de todas maneras, estaba desde hacienda carcelaria.

Ojalá que el Tribunal haga caso omiso de esta nueva treta y mantenga su fecha de pronunciamiento hasta antes del 16 de octubre. No es justo seguirle haciendo concesiones a quien siempre ha querido, y que en gran parte ha logrado, ponerse las instituciones de ruana, especialmente las encargadas de administrar justicia.

Esperemos que los magistrados que tienen en sus manos la responsabilidad de emitir el fallo no sean o no se hagan pasar por ingenuos y actúen con la debida diligencia, coherencia y responsabilidad que les asiste con un país cansado de que este tipo de personajes burlen la justicia.

Se equivoca Uribe Vélez si cree que los (as) ciudadanos (as) le van a seguir creyendo y van a acoger este nuevo artificio evasivo frente a delitos de los que ya ha sido declarado culpable, y que son solo parte de los tantos que en su larga y oscura historia ha sido cuando menos señalado.

Lo que quiere Uribe Vélez es mantener todo el espacio que le sea posible para dedicárselo a la campaña electoral de 2026, con miras a que la extrema derecha recupere su silla en el gobierno y logre una mayor participación en el Congreso de la República.

Por fortuna, aunque él no parece notarlo, es un líder disminuido, que no goza de la misma credibilidad de hace unos años y sin una figura fuerte que represente su partido e intereses para obtener el triunfo en 2026. Tan es así que, con toda falta de humanidad y de sindéresis, él y los líderes de su partido se han dedicado a utilizar y sacar provecho de la muerte lamentable de Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente por actores hasta ahora desconocidos.

Si algo requiere la política, más aún en un país como Colombia en donde siempre se ha cosechado de la violencia, es devolverle el sentido de humanidad, superar esa distancia que siempre ha existido con la ética y mostrar que quienes aspiran a estar en los cargos de decisión y de poder son justamente portadores de estas dos virtudes. La nueva marulla de Uribe nos confirma que él ni lo uno ni lo otro.

