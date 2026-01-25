La nueva ficha del Gobierno Petro es una genio que consiguió graduarse de tres carreras en un día

Documentos conocidos vuelven a poner en debate los procesos de titulación de la Fundación San José y el perfil académico de una funcionaria del alto Gobierno

Por: Javier Oliver Cuellar |

enero 25, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La lupa vuelve a posarse sobre la Fundación de Educación Superior San José. Esta vez, por los títulos académicos de una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se trata de Nelfy Melo Morales, quien, según su hoja de vida oficial, se desempeña como secretaria en el despacho del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con documentos revelados, la funcionaria habría obtenido tres títulos académicos el mismo día, todos expedidos el 5 de julio de 2024, por la misma institución universitaria.

Los diplomas corresponden a dos títulos profesionales y uno tecnológico. En concreto, Melo Morales figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de empresas e ingeniera industrial. Tres áreas distintas, con duraciones académicas diferentes, culminadas formalmente en una sola fecha.

La información fue divulgada en medio de una nueva ola de cuestionamientos contra la Fundación San José, institución que ya había sido señalada en casos anteriores por presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios. Uno de los antecedentes más recordados es el de Juliana Guerrero, cuyo diploma fue objeto de controversia durante su proceso de postulación como viceministra de Juventudes.

El caso de Nelfy Melo Morales se conoce días después de que la congresista Catherine Juvinao denunciara públicamente la existencia de 24 nuevos casos que harían parte de un presunto entramado de titulaciones irregulares emitidas por esta fundación. Según la representante, los beneficiarios de estos diplomas estarían vinculados como contratistas o funcionarios en 16 entidades del orden nacional.

En declaraciones previas, Juvinao aseguró que uno de los casos más delicados involucra a una persona que habría obtenido cuatro títulos en una sola jornada, situación que calificó como humanamente improbable. “Si una doble titulación ya es difícil, cuatro carreras el mismo día suena a fraude”, señaló en entrevista.

En la hoja de vida de Melo Morales aparecen registrados los tres títulos mencionados. También consta que ocupa su cargo en el despacho presidencial desde el 7 de septiembre de 2022 y que, a lo largo de su trayectoria laboral, ha desempeñado funciones como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas, perfiles que guardan relación con las áreas de formación reportadas.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial ni de la Fundación de Educación Superior San José ni de la funcionaria involucrada frente a la obtención de los tres títulos en una misma fecha. El caso, sin embargo, vuelve a abrir el debate sobre los controles, la validez de los procesos académicos y la responsabilidad de las instituciones de educación superior en Colombia.

