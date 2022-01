La nueva dictadura radial: los pseudo-debates presidenciales

Por: Ricardo Francisco Andrade Forero |

enero 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Hace algunos años tuve una muy amable suegra quien siempre me servía mucha más comida que a los demás. Fuera almuerzo, onces o cena, o si salía a almorzar a algún restaurante, a pesar que yo ya hubiera almorzado, me llevaba en caja un plato escogido por ella y además, muy amablemente, me llevaba una generosa prueba de lo que hubiera sido su plato, usualmente se trataba de un enorme pescado con todos sus acompañamientos.

Un día me enfermé. Me indigesté. Y ese día, gracias al concepto del médico, la señora entendió que el tamaño y capacidad de mi estómago era uno solo, y al obligarlo a excederse en la cantidad de alimentos que podía recibir y procesar lo único que iba a lograr era enfermarme.

-Publicidad.-

Yo entendía que se trataba de una muestra de afecto, y yo procuraba comerme todo lo que me servía, manifestando agrado y satisfacción, como única manera de hacer sentir bien a la mamá de mi novia. Hasta el día en que mi cuerpo protestó.

Ese episodio ocurrió hace ya unos 17 años, y había dejado en el olvido ese episodio hasta hace poco, al escuchar en la radio una cuña igual de indigestante a los excesos de comida que me servía mi querida ex suegra.

Publicidad.

Y me refiero a los debates presidenciales que comienza a transmitir el Grupo Prisa (Caracol radio) en todas sus emisoras.

¿Cuál es el objetivo, torturar y castigar a sus oyentes? ¿Cederle audiencia a las emisoras de la competencia? De verdad, cómo me encantaría tener el don de meterme entre la cabeza de algunas personas, en este caso, de esos grandes ejecutivos y directivas de Prisa para entender el tipo de raciocinio arcaico y absurdo que los llevó a tomar una medida tan poco inteligente como lo es transmitir en simultánea en todas sus cadenas radiales un programa que, para los colombianos, resulta igual de atractivo que el reinado nacional de la Belleza: ¡debates presidenciales!

¿Realmente creen estos prohombres de la radio que un rockero, habitual oyente de Radioctiva, que quiere comenzar su día con buen rock, se va a sentir feliz porque le van a cambiar a AC/DC por escuchar a aspirantes a la presidencia de la república?

Y el ejemplo va igual para las demás cadenas que se van a ver obligadas a interrumpir su transmisión por cuenta de la orden de los grandes cerebros que dirigen este conglomerado arcaico de estaciones de radio.

No me imagino a un adolescente, oyente de Oxígeno, amante del reguetón, feliz porque le van a suspender su perreo matutino por escuchar a 3 personajes que muy probablemente sean de su mínimo interés.

¿Quién es el gran teórico de las comunicaciones que cree que las audiencias se heredan?

En su cuña radial los amigos de Prisa aseguran tener diez millones de oyentes entre todas sus emisoras y plataformas, es probable (realmente lo dudo) y entonces juran que al retransmitir en simultánea ese apasionante debate en directo, van a mantener esos mismos 10 millones de oyentes… Síganlo creyendo, la fe es algo bonito, es creer en algo que no vemos y que además puede ser imposible.

Lo único cierto es que toda la competencia de cada cadena radial, obligada a interrumpir su programación habitual para transmitir algo TAN interesante como lo son debates de precandidatos a la Presidencia de la República, va a estar muy agradecida ya que un alto número de oyentes va a mover el dial buscando la competencia directa de la emisora de Prisa que anteriormente escuchaba, o simplemente va a hacer lo que la verdadera mayoría de oyentes hace desde hace más de 10 años: escucha lo que es de su agrado en estaciones digitales de radio (internet) en su mayoría sin interrupciones, sin molestos locutores, únicamente la música de su género preferido.

Cuando pienso en cual habrá sido la fuente de inspiración de las directivas de Prisa para tomar una decisión tan desacertada, mi memoria me trajo a la cabeza a uno de los más importantes Show Man de los últimos tiempos, el Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, quien para transmitir su monólogo, su stand up en vivo, obligaba a todas las cadenas de televisión, estatales y privadas, así como a todas las estaciones de radio y algunos medios digitales a retransmitir en vivo su show interminable…

Y después del difunto Chávez, ahora el legendario periodista Roberto Pombo obliga a todas las estaciones de Prisa a retransmitir su show con los precandidatos, muy probablemente porque al igual que Chávez, su ego no cabía en un solo canal nacional, y por eso necesita a toda la empresa, incluidos medios en el exterior (imagino que en este momento un chileno está mordiéndose los codos de emoción por poder escuchar en directo el debate de 3 precandidatos presidenciales colombianos).

Amiguitos del grupo Prisa, ¡MENOS ES MAS! Si ustedes cuentan con dos cadenas nacionales de información, como lo son Caracol Radio y W Radio ¿Para qué saturan la radio con unos pseudo debates (debates los que se han visto en Estados Unidos, aquí únicamente hacen preguntas mal formuladas a los precandidatos y no se permite que surja el verdadero debate, cuando se logran confrontar frente a frente entre sus mentiras y sus verdades) en cadenas radiales cuya finalidad es el entretenimiento y cuyos oyentes son personas que no les interesan los noticieros ni la actualidad?

Hoy en día, la gente escucha y ve lo que quiere en el momento y el lugar de su conveniencia y predilección, para eso se hicieron los Podcast.

Revisen las estadísticas en las cuales la gente escucha el archivo grabado de un programa exitoso como lo es “El pulso del fútbol” probablemente el programa más escuchado en vivo y en diferido de Caracol Radio.

Bajo su nueva política, entonces todas las cadenas de Prisa deberían encadenarse para presentar el programa en vivo, ya que es el más importante de la Cadena. Y exactamente lo mismo con cada partido de la Selección, retransmitir en todas las emisoras, porque eso es algo que si le interesa y gusta a los colombianos.

Con esa saturación, en lugar de generar empatía van a lograr rechazo.

Tengan por seguro que si a alguien le interesa algún debate, encuentra la manera de escucharlo, bien sea en radio o por internet.

Es por eso que todo lo que hace Semana desde que Vicky Dávila está al frente es contundente y exitoso, gracias a la experiencia que ella construyó durante el periodo de tiempo en el que fue una generadora de contenidos independiente.

Ellos han sabido manejar la inmediatés que permite Internet, (sus cifras lo demuestran) sin necesidad de tener que invadir y saturar otros medios.

Y un último mensaje de despedida: por si no se han dado cuenta, los hábitos de consumo en medios de comunicación han cambiado drásticamente en todos los rangos de edad, desde nativos digitales hasta aquellos “análogos” que han adoptado el mundo digital.

La gente lee, ve y escucha lo que quiere cuando quiere, no cuando le toca. Al consumidor de contenidos ya no se le impone nada, él escoge aquello que toca su corazón y genera empatía con sus pensamientos.

A muchos de nosotros lo último que nos dieron por imposición probablemente fue Emulsión de Scott, sabor natural. Cortar la programación de música de una estación radial de entretenimiento para pseudoobligar a sus oyentes a escuchar un debate que debería estar en una cadena informativa convierte a la emisora en ese horrible aceite de hígado de bacalao.