La nueva bestia de BMW que llegó para devorarse las carreteras colombianas

BMW se ha caracterizado no solo por sus tremendos carros, pues también han hecho lo mismo con sus motos. No son muchos los modelos que tienen, aunque no es necesario en lo absoluto. Varias de las motocicletas de la marca, no solo cuentan con un diseño único, sus especificaciones, hacen que tengan pocos rivales. Y aunque no son vehículos tan asequibles, muchos sueñan con poder tener un modelo de la marca. Pues ahora, en busca de expandir su catálogo en el país, ha llegado una nueva moto de BMW, que es una bestia completa. Es la compañera perfecta para recorrer toda Colombia, sin importar el estado de la carretera.

R 1300 GS, la nueva moto de BMW que llegó a Colombia

No es un modelo cualquiera, en lo absoluto, es una bestia que tiene escasos rivales. Cuenta con un potente motor de 145 CV, su cilindrada es de 1.300 cc y su peso es de 237 kg. Cuenta con un Bóxer de dos cilindros y cuatro tiempos, el cual es refrigerado por aire/líquido. Al mejor estilo moderno, cuenta con un faro LED matricial. Su suspensión es única en su clase, cuenta con el nuevo EVO Telelever y EVO Paralever. Además es un modelo con DSA y una impresionante regulación adaptativa de la altura de la moto. Es una moto creada no solo para devorar carreteras, pues también está creada para dar comodidad a su piloto. Cuenta con un sistema de sensores de entorno conocido como Riding Assistant, que da mayor tranquilidad.

Un gran plus de esta nueva moto de BMW es la oportunidad de personalización que da a su dueño. Además tiene tres versiones en las cuales se puede conseguir en el país. La velocidad máxima que puede alcanzar esta gran moto es de 200 km/h. Respecto a su equipamiento, la R 1300 GS cuenta con:

Pantalla TFT con BMW Motorrad Connectivity

Luz diurna

Control dinámico de tracción

ABS Pro BMW Motorrad completamente integral

4 modos de conducción

Dynamic Brake Control

Dynamic Cruise Control

Puños calefactables

Compartimento de carga para teléfono móvil con conector de carga USB

Y mucho más, pues además, también hay equipamiento adicional y accesorios especiales. La nueva moto de BMW es un modelo completo y único. En el país se puede conseguir desde $149 millones hasta $163 millones. Un vehículo que sin duda vale cada peso de lo que cuesta, ¿usted la compraría?

