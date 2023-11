Así es la nueva R3, la potente y deportiva moto de Yamaha que competirá con Kawasaki

.Publicidad.

Yamaha se ha constituido como unas de las marcas preferidas por muchos. Con el paso de los años, la empresa japonesa se ha forjado un nombre reconocido en el mercado de motos a nivel mundial. Son muchos los modelos por los que hoy en día han logrado destacar. Poco a poco la marca ha ampliado su catálogo ofreciendo motos en diferentes segmentos. Ahora bien, no se puede dejar de lado su calidad, algo vital perteneciente a la reputación de esta empresa. Pero ellos quieren seguir innovando y prueba de esto es la nueva moto de Yamaha, la R3. Un modelo deportivo con cualidades únicas que causará muchas impresiones.

R3, la nueva moto de Yamaha que se suma a su segmento de deportivas

Habitual en las deportivas de la marca, esta R3 tiene un diseño que conquista a primera vista. Claramente es un vehículo que presenta una gran aerodinámica. Eso sí, no cuenta con las potencias de otros modelos como la R15, pero no deja de ofrecer una velocidad única. Cuenta con luces LED, las cuales le dan un mayor atractivo a este modelo. El motor de esta nueva moto de Yamaha es un bicilíndrico en paralelo de 312 cc. No es necesario pensar mucho en la potencia que tiene esta moto cuando se tienen estos datos tan claros. Además, es un vehículo equipado con gran tecnología. Claro, debe estar al nivel de otras motos similares para poder competir y ganar la pelea.

Sus frenos por supuesto cuentan con ABS doble canal, para mayor seguridad a la hora de frenar. Sus instrumentos, donde se podrán ver algunos datos del vehículo, están en una pantalla LCD TFT. Cuenta con embrague antirrebote. Eso sí, en algunas características se queda corta para compartir con referencias de Kawasaki. Sin embargo, es una moto con especificaciones únicas capaz de conquistar a cualquiera. La capacidad de su tanque es de 14 litros y tiene una caja de 6 velocidades. Aunque no se sabe si llegue a Colombia, podría ser una buena inclusión al segmento de deportivas de la marca. Seguramente se convierta en la favorita de muchos.

