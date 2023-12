La venta de carros, el otro gran negocio de la familia Ardila Lülle con sus 2 concesionarios

.Publicidad.

Son muchas las empresas que están detrás de la Organización Ardila Lülle (OAL). Medios de comunicación, bebidas y agroindustria, son solo algunos de los sectores en los que esta familia bumanguesa ha incursionado. Sin embargo, saben que el mercado de carros en Colombia, es otro gran fuerte y hay que sacarle provecho. Aunque no todos lo saben, OAL, cuenta con dos empresas que se encargan de distribuir varias marcas de vehículos en el país. Estas empresas manejan marcas exclusivas y de gran valor. Se trata de Los Coches y Los Autos, los cuales llevan un buen tiempo en el país generando un buen billete.

Los Coches, el próspero negocio de carros de los Ardila

Si bien esta familia y su organización es conocida fuertemente por sus demás empresas, Los Coches saca la cara si se trata de carros. Y es que, son más de 37 años en los que esta empresa ha estado dedicada a comercializar vehículos en Colombia. Desde su creación, hasta el día de hoy, esta distribuidora de vehículos, se ha convertido en todo un referente del mercado de carros del país. Este sin duda se ha convertido en uno de los concesionarios más grandes que actualmente hay en Colombia. Suele ser muy común ver uno de estos puntos en las grandes ciudades. Visten vitrinas imponentes y por supuesto, cuentan con alta tecnología.

Y es que, este concesionario, se encarga de comercializar grandes marcas internacionales de vehículos. En su amplio portafolio puede encontrar empresas de gran prestigio como Volkswagen y FORD. Pero esto no es todo, pues también se han sumado otras marcas como Jeep e incluso distribuyen vehículos de la marca Renault. Por largos años, este gran negocio de los Ardila Lülle, ha logrado posicionarse y darle una dura pelea a otras empresas de este segmento. Hace tan solo un año, según reportó la Superintendencia de Sociedades, sus ingresos operacionales fueron por más de 780.000 millones de pesos. Respecto a sus ganancias, estas fueron de 16.070 millones de pesos.

Habrá que ver si este año, con el bajón de ventas de vehículos, Los Coches se vio afectado. Sin embargo, este negocio de los Ardila Lülle, también ha incursionado en otro sector del mercado de carros. Quien conoce a esta distribuidora/concesionario, sabe que además de la venta de carros nuevos, también venden carros usados. En este segmento, también se han convertido en grandes referentes. Esta es sin duda, la empresa más próspera de OAL en el sector de los carros.

Los Autos, el otro negocio de los Ardila Lülle dedicado a la venta de carros

Si bien Los Coches es un negocio muy próspero, no es el único de los Ardila Lülle en este segmento. Aunque no es tan reconocida como su “hermana”, OAL le dio vida hace no mucho a Los Autos. Este concesionario fue creado en el año 2012 e inició sus actividades en Bogotá. Pese a su corta trayectoria, en comparación con Los Coches, este negocio de los Ardila Lülle, ha logrado expandirse. Aunque inició en la capital, poco a poco logró llegar a otras ciudades, contando con puntos en lugares como Medellín y Bucaramanga.

Y es que este concesionario de OAL, se ha dedicado a la venta de marcas de gran prestigio a nivel internacional. En su portafolio podemos encontrar a la empresa británica Morris Garages, también conocida como MG. Además, comercializan a la también marca inglesa MAXUS y sus vanes. Sin duda alguna, el negocio de los Ardila Lülle es próspero y con gran crecimiento. Aunque a Los Autos, aún le faltan años para lograr lo mismo que Los Coches su crecimiento va por buen camino. Hay que tener en cuenta el valor y los diferentes vehículos que comercializan ambas distribuidoras.

Vanes Maxus

Lo cierto es que, junto a sus demás empresas, estos dos negocios, le generan a OAL, grandes cifras de dinero. No sería raro que el día de mañana adquieran o den vida a otra gran empresa que les de una mejor posición en este mercado tan competitivo.

Vea también: