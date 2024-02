La novela de Caracol que protagonizó Carla Giraldo y nunca salió al aire en Colombia; esa plata se perdió

Aunque no muchos lo saben, estos canales graban varias producciones que tristemente nunca salen al aire, este el caso de esta narconovela que quedó en el olvido

Caracol y RCN se han convertido en dos de los canales más vistos en la televisión colombiana. Es por ello que deben estar creando diferentes producciones que logren enganchar a los televidentes. Lo cierto es que hay algunos formatos que funcionan muy bien por temporadas. Hoy en día los reencauches y las bionovelas han tenido muy buenos resultados, pero esto no siempre ha sido así. Hace un tiempo, las producciones que mandaban eran las narconovelas. Fueron varios los títulos que se estrenaron bajo esta línea. Sin embargo, hubo una novela de Caracol que seguía esos mismos pasos y que al final no se logró estrenar.

La ruta blanca, la novela de Caracol protagonizada por Carla Giraldo que nunca se estrenó

Aunque parezca extraño, este no es el único caso. Hay momentos en los que se graban ciertas producciones pero no ven la luz por diferentes motivos. Tal vez el desarrollo de la historia no era el mejor, eran necesarios cambios en actores o bueno, todo tipo de situación. Pues bueno, esto ocurrió con una novela de Caracol que tenía por nombre La ruta blanca. Esta era protagonizada por la tan querida y odiada Carla Giraldo. En aquel entonces, el formato televisivo favorito era el de las narconovelas. Varias producciones se grabaron bajo esta premisa. Tal es el caso de esta novela de Caracol.

A pesar de que se grabó y tenía todo listo, las cosas cambiaron y estas producciones dejaron de tener la misma popularidad. Debido a esto, el canal decidió que no era el momento de estrenarla y que lo mejor era posponerlo por un tiempo. Sin embargo, ya han pasado más de 10 años desde que se grabó esta novela de Caracol y finalmente nunca se llegó a estrenar en Colombia. Y es que, hoy en día, parece ser que estos formatos no son muy queridos por la gente. Incluso, el regreso de El Cartel de los Sapos, tuvo bastantes críticas, incluso por actores que aparecieron en esta producción.

De esta manera, esta novela quedará en el olvido y muchos más teniendo en cuenta que ni siquiera llegó a estrenarse en Colombia. Eso sí, en países como México llegó a ser transmitida. Lo cierto es que no es la única vez en que esto sucede con una producción, pero eso será para otra nota.

