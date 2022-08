Durante el juego entre Millonarios y Cortuluá por la novena fecha del futbol colombiano, en la que el conjunto embajador goleó, ganó y gustó, un rumor puso a mas de un hincha azul con los pelos de punta. En la red social Twitter, un internauta, haciendose pasar por el famoso periodista Fabrizio Romano, aseguró que Andrés Llinas, defensa de Millonarios, no habia sido convocado al partido porque se encontraba rumbo a Inglaterra para hacer pruebas médicas con el Everton F.C., equipo de Yerry Mina.

"¡Andrés Llinás al Everton, allá vamos! Trato ahora totalmente acordado entre todas las partes, términos personales también. Llinás viajará a Inglaterra el próximo jueves para pasar las pruebas médicas y fichar": fue el trino del "periodista" que causó terror en Millonarios.

Andrés Llinás to Everton, here we go! Deal now fully agreed between all parties, personal terms too. Llinás will travel to England next Thursday in order to undergo medical tests and sign. 🚨🔵⚪️ #Everton

Loan deal from Millonarios with buy option included. #Millonarios pic.twitter.com/vfJPGY89kZ

— David (@david19serrato) August 28, 2022