La nomina de lujo con la que ESPN aplasta cada noche a Win Sports

"Bueno, bonito y gratis." Esa es la razón para que los amantes del futbol colombiano sigan prefiriendo ESPN sobre los demás canales deportivos, sobre todo Win Sports. Y es que el canal propiedad de Disney ha logrado crear una estrategia funcional para brindar contenido de calidad en el país, y en la lucha por brindar información deportiva deja lejos al canal de los Ardila Lulle.

No solamente el hecho de que sea un canal de tv abierta jala a la audiencia, sino que el panel de periodistas que han logrado montar supera notablemente al de Win Sports. Adolfo Perez, Melissa Martinez, Pacho Vélez, Oscar Cordoba, la lista de comunicadores es larga, y la mayoría de ellos son respetados por su experiencia, pero ademas por su credibilidad.

Con sus programa ESPN F90, ESPN FShow, Balón Dividido y ESPN EquipoF, el canal de la casa del ratón continua dándole sopa y seco a los formatos que Win Sports copió de la televisión argentina y española, y le siguen demostrando a RCN que lo que le interesa a la audiencia es la rigurosidad, más que la fanfarria de comentarios y peleas que regala cada día Eduardo Luis y su séquito.

Es tan bueno el trabajo que han logrado los periodistas de ESPN Colombia, que hasta los comparan con los de argentina, y los ponen por encima. Sin duda alguna el cariño de la gente está del lado del canal de Disney, y lejos de Win.

De casualidad me enganche a espn Colombia y tal fue mi sorpresa al ver q los comentarios d los periodistas no están orientados a destruir a ningún equipo hacen 1 análisis amplio y limpio sin minimizar a los otros equipos!y cuando vemos espn Argentina no paran d pegarle a Boca!!!

