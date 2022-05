La nobleza de Epa Colombia: perdonó a su papá a pesar de que la odiaba

.Publicidad.

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en sus redes sociales reveló un secreto familiar del que parece ya haberse recuperado. Aunque su vida familiar la ha tratado de mantener lejos de sus escándalos, en varias ocasiones ha mostrado a su papá al que llama Gerarda, y quien hasta una vez salió herido por defenderla de un robo.

Lo que sorprendió esta vez fue la revelación que hizo la empresaria, hablando sobre su papá y las pocas ganas que tenía él de que ella naciera. "Amiga, a mí la Gerardo no me quería, fue super irresponsable dijo que yo no iba a nacer, con el tiempo lo perdoné y le saqué miles de dolores de cabeza, por eso se quedó calva porque no quería hacerse responsable de mí".

