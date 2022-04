La no tan trágica orfandad de liderazgo en el Huila

Por: Alexander Molina Guzmán |

abril 06, 2022

Conformado el nuevo Congreso de la República, quedó sentenciado que 10 departamentos no tendrán senadores: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, San Andrés, Vaupés, Vichada y Putumayo. Prácticamente toda la periferia de Colombia. Lo que ameritaría una reforma para que se acabe con la circunscripción nacional del Senado, que sea territorial o regional, como la Cámara de Representantes. Una reforma que establezca solo dos senadores y dos representantes por departamento, con eso es suficiente.

Todavía hay un leve lamento en el departamento del Huila —una región que debería ser potencia en turismo y agricultura— porque se quedó sin senadores: Rodrigo Villalba decidió no aspirar más, la casa de los Andrade no pudo revalidar la curul de Esperanza Andrade, la casa de los González Villa no consiguió la credencial para Carlos Julio González Villa y Jefer Vega, garzoneño, quien renunció a su curul en el Concejo de Bogotá, no pudo pescar en río revuelto y también se quemó.

El lamento fue leve, sí, porque hubo satisfacción por una parte de los huilenses al saber que el voto castigo dejó por fuera a estos personajes y, de paso, más de 250.000 votos fueron a parar a candidatos de otras regiones. Como punto aparte, hubo relativo remezón en los escaños de la Cámara de Representantes: repitieron Flora Perdomo (Partido Liberal) y Julio César Triana (Cambio Radical), y entraron como nuevos Víctor Andrés Tovar Trujillo (Cambio Radical) Leyla Rincón (Pacto Histórico).

Ahora el liderazgo lo deben asumir mucho más los representantes a la Cámara, los alcaldes y el gobernador, como deber ser, y no quedarse en el lamento de no tener senadores.

Pero sí hay una orfandad de liderazgo en el Huila. Porque al menos desde la Constitución del 91, ya treinta años, el Huila ya debería ser una de las regiones más avanzadas de Colombia, con un turismo y una agricultura ya desarrollada y consolidada ¿Cuántos años se requiere para que una región salga del atraso y la pobreza? ¿Y qué responsabilidad le cabe a quienes han estado en el Congreso?

El Huila viene recurrentemente flotando en la mita de la tabla en el Índice Departamental de Competitividad, los indicadores en materia de desarrollo no son los mejores. Según el Dane, la pobreza multidimensional aumentó 5.1 puntos en el 2020 y sigue subiendo. Dirán que por los efectos de la pandemia, pero es que el Huila hace rato viene rezagado en pobreza y pobreza extrema. Por eso las preguntas. ¿Cuántos años se requiere para que una región salga del atraso y la pobreza? ¿Y qué responsabilidad le cabe a quienes han estado en el Congreso?

Si muchos huilenses no respaldaron a los candidatos del Huila al Senado fue porque han sentido que esas “casas políticas” que los impulsaban no han hecho mucho por la región, pero sí hicieron mucho para ellos y sus amigos.

En este sentido, valdría la pena que ellos, la dirigencia saliente, haga pública su gestión en materia de desarrollo, pero también haga pública cómo se beneficiaron y beneficiaron a otros en materia de contratación y toma las instituciones públicas en el departamento. Y que también se sepa su incidencia en todas la obras inconclusas o elegantes blancos que están regados por todo el departamento, para la muestra este reporte:

“La CGR ha identificado en el departamento del Huila 16 elefantes blancos por $72.432 millones, 6 obras inconclusas por $113.011 millones y 36 proyectos críticos por $54.344 millones (en total 58 por $259.788 millones (https://www.contraloria.gov.co/es/w/cntralor%C3%ADa-rinde-cuentas-de-su-gesti%C3%B3n-en-el-huila-%C2%A0-seguimiento-a-19-proyectos-cr%C3%ADticos-por-195.349-millones-uno-de-sus-logros%C2%A0).

Este reporte de la Contraloría General de La República deja mucho que desear de la “clase política” que hemos tenido. Ojalá los nuevo liderazgos se noten en el desarrollo del Huila.