La muñeca de más de un millón de pesos que le quita las tristezas a Yina Calderón

Yina Calderón no deja de ser tendencia, en los últimos días reveló que su sueño en la industria siempre ha sido ser cantante y aunque ha tenido que batallar para lograrlo, grabó su primera canción de corridos mexicanos. Aunque no todas sus polémicas y controversias tienen que ver con la música.

Sus distintos emprendimientos como su spa de cerveza, el nuevo glamping y su empresa de faja, también la han llevado a ser fuertemente comentada.

Hace algunos meses, Yina Calderón tuvo que detener un proyecto en el que trabajaba por algunas complicaciones legales, la mujer quería tener una especie de museo de Barbie. La huilense en varias ocasiones ha expresado su amor por la famosa muñeca.

Recientemente, sorprendió a sus casi un millón de seguidores en Instagram al mostrar una muñeca 'Barbie' que cuesta más de un millón de pesos colombianos y la cual es una edición limitada en el mundo.

En sus historias de Instagram, Yina Calderón comentó que el gusto por Barbie inició desde su niñez, pues según dijo siempre quiso tener una Barbie original, pero sus papás nunca pudieron dársela porque era demasiado costosa.

Después, la creadora de contenido presumió con sus seguidores una Barbie que le habían regalado recientemente y que costaba más de un millón de pesos colombianos, se trataba de una edición especial de la famosa antagonista de la película de Disney '101 dálmatas'.

“Yo nunca chicaneo nada, pero me acaba de llegar un edición limitada de Barbie, de Cruela de Vil, una Barbie que cuesta más de un millón de pesos. Esto me lo dio una amiga, que es una de las coleccionistas de Barbie, entonces no me la compré yo”.

