La movilización que requiere Colombia

No podemos obviar el hecho de que el personaje más recordado en Colombia sea Pablo Escobar Gaviria y no Gabriel García Márquez

El día 4 de enero, saliendo de Valledupar a Santa Marta, una protesta de la comunidad bloqueaba la vía. Se trataba de los padres de familia de los niños de una escuela, quienes, junto con sus hijos, reclamaban la presencia del alcalde. Unos días atrás le oí decir a un vallenato que todo lo malo que sucedía en la región era producto de la corrupción.

Aquí, me dijo, en cualquier contrato hay un porcentaje para el que lo va a adjudicar, sea un gobernador, alcalde, gerente o director de entidad pública. Puede ser del diez, el veinte o hasta el cuarenta por ciento del valor de la obra. El contratista que paga la comisión, debe reponer ese dinero, para lo cual usará los peores materiales, así que en poco tiempo la obra estará hecha ruina.

Por eso, a su vez, las obras favoritas de cualquier administración son las que envuelven cemento. Parques, carreteables, pavimentación, todo aquello que permita disimular con facilidad el desfalco. Por cierto, las firmas interventoras también están untadas. Pero también quienes dirigen entidades de otra naturaleza se las arreglan para robar.

Me contaba una mujer que su hermana había ganado un concurso de méritos para un contrato con el objeto de prestar uno de los servicios que corresponden al ICBF. Por desgracia, para ella, no contaba con los recursos para garantizar su adjudicación. Otros proponentes, aun los fallidos, están dispuestos a pagar un buen porcentaje. Sabe que solo un milagro la ayudaría.

El problema mayor es esa corrupción está ligada de manera íntima con la naturaleza del sistema político y electoral colombiano. Las elecciones, en enorme proporción, son ganadas por quienes invierten la mayor suma de dinero en las campañas. Miles de millones tienen que redundar en el triple o más. El candidato presta dinero o se alía con quién sea para el gran negocio.

Los contratos que otorgará serán la fuente maravillosa del enriquecimiento rápido. Por eso, alcaldes como el comprometido mayor en el saqueo de los recursos de la paz mediante los OCAD Paz, pueden comprar fincas de tres mil millones en las narices de todos. Nadie podrá comprobarles nunca nada ilícito. Es que el asunto no es robar, sino saber robar.

Que todos lo juzguen pícaro no importa, la impunidad, y con ella la respetabilidad, es plena. Una de las grandes reformas planteadas por el gobierno actual se denomina reforma política, y apunta a remediar semejante lacra del sistema. Algo se podrá hacer, sin duda, pero no nos digamos mentiras, los males aquí son integrales, las transformaciones deben darse en muchos campos.

Empezando por el sistema de justicia penal. Aquí la Fiscalía y la Procuraduría son unos paquidermos enormes, lentos y en la inmensa mayoría de los casos ineficaces. Las libertades por vencimiento de términos suelen ser las providencias más numerosas de los jueces de garantías. Al final, en los casos más graves, siempre podrá haber un acuerdo amigable.

El problema es cultural, me insistía el amigo, la inmensa mayoría acepta y hasta aplaude al avivato, en el fondo lo envidia, quisiera estar en su lugar. En la mentalidad de nuestra gente la peor ofensa no es que le atribuyan vilezas a su madre, sino ser señalada en algún momento de sapa. Los sapos mueren aplastados, se sentencia con desprecio. Y el que se deje caer, de malas.

No podemos obviar el hecho de que el personaje más recordado en nuestro país no sea Gabriel García Márquez, sino Pablo Escobar Gaviria. Siempre que pasamos canales en la televisión nos vamos a topar con alguna serie sobre él. Todos los días. Un amigo guionista de televisión me confesaba que a las grandes cadenas sólo les interesa lo que más se vende, y ese tema no se agota.

Probablemente las familias atravesadas en la vía, a las que me referí al comienzo, reclamaban una conexión de agua potable para la escuela donde estudian sus hijos. O pupitres, o un maestro. Y quizás el alcalde halle alguna partida presupuestal a la cual echar mano, para solucionar la urgencia. Cómo quien parcha una carretera llena de huecos, uno aquí y otro allá.

Se necesitará una movilización gigante y permanente de la gente buena, para que las cosas verdaderamente cambien. Por fortuna, el año pasado elegimos un gobierno que propuso el cambio y está dispuesto a hacerlo. Pese a ello, no le será posible conseguirlo, si quienes votaron por él no se movilizan masivamente en su apoyo. Mientras el pulso se libre en las alturas, con pactos en beneficio de fuerzas políticas caducas, nada cambiará.

No sé podrá impedir que compren aviones de guerra en lugar de tierras para los campesinos. Cómo no sé podrá alcanzar la paz total mientras ésta no sea una exigencia mayoritaria la nación en pie.