La movida fallida de Jesús Santrich para no darle la cara a la Corte

Para aplazar la cita de Jesús Santrich en la Corte Suprema de Justicia, sus abogados habrían argumentando que esa corte no tiene la competencia todavía para investigar al representante del partido FARC. Para los juristas Gustavo Gallardo y Eduardo Matyas, la Corte no puede continuar el proceso hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz decida sobre la garantía de no extradición para Santrich, que quedó en vilo después de que el procurador Carrillo apelara en primera instancia. Además, desde el 29 de mayo tanto Gallardo como Matyas están esperando que la Corte Constitucional defina si es el tribunal de paz o la Corte la que debe continuar la indagación por supuesto narcotráfico contra el exguerrillero, pues no se pueden llevar dos procesos iguales por separado. Pero el conflicto de competencia no convenció a los magistrados, quienes esperarán que Santrich entre mañana por la puerta del Palacio de Justicia.

