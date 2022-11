.Publicidad.

Los mundiales siempre han sido escenario de curiosas situaciones, en las que muchas veces las protagonizan hermosas mujeres, como la reciente en Qatar donde una hincha inglesa decidió cautivar a todos subiéndose la camisa y muchas de esas ocasiones que sucedieron en el pasado, en la que se destaca una modelo colombiana, están siendo recordadas.

Por allá en el 2014, en marco de la copa del mundo realizada en Brasil, una colombiana fue enfocada por la cámara y tras su aparición en televisión Rihanna elogió su belleza.

-Publicidad.-

Vea también: Ella es la sexy hincha inglesa que mostró sus senos en el mundial de Qatar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Betancourt (@nataliabetancourthoyos)

Publicidad.

Natalia Betancur fue la mujer que cautivó a cientos de personas al asistir a un partido entre Brasil y Colombia en los cuartos de final, estuvo en cámara durante tres segundos. Y eso le bastó para lanzar su carrera como modelo.

Tras su breve aparición, Rihanna publicó un breve fragmento en video y escribió en Twitter el mensaje: Colombian cutie, "Guapa colombiana".

La modelo colombiana tiempo después reveló que nunca pensó que su imagen iba a causar tanto revuelo "No sabía que las cámaras me iban a enfocar ese día. Y por supuesto, no tenía la menor idea de todo lo que iba a pasar después de eso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Betancourt (@nataliabetancourthoyos)

Tanta fue la popularidad alcanzada por Natalia Betancur que logró viajar a Estados Unidos y conocer a la intérprete de 'Umbrella' con quien inmortalizó el momento a través de una fotografía.

Actualmente, Betancourt cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y todavía se dedica al mundo del modelaje, sin embargo, desde el año pasado está principalmente sumergida en su faceta como mamá pues en marzo de 2021 le dio la bienvenida a su hija Aria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Betancourt (@nataliabetancourthoyos)