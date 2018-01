La mitad de las Firmas entregadas fueron anuladas. Ranking

Con discursos y música celebraron algunos candidatos la inscripción de su campaña en la Registraduría luego de entregar las firmas. Sin embargo, hoy se conoció cuántas terminaron siendo válidas y a algunos no les fue tan bien. En total los candidatos entregaron 16.154.288 firmas, pero solo el 50,71% eran válidas. Al exporcurador Ordóñez le anularon el 62% de las 2’208.000 firmas recogidas. A Germán Vargas Lleras tampoco le fue tan bien, a pesar de haber entregado más de 5 millones de firmas. Al final, la mitad no eran legítimas. Y entre los candidatos a los que mejor les fue están Sergio Fajardo, al que le aprobaron el 76% de las firmas; Gustavo Petro con el 75% aprobadas, y al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también con el 75%. Los grandes perdedores fueron el exdirector de Colciencias Jairo Clopatfsky, Frank Pearl y Luis Herlindo Mendieta, quienes no alcanzaron las 386.148 firmas mínimas necesarias para inscribir su candidatura presidencial.

Acá el listado completo: