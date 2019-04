La misteriosa desaparición de una chilena en Bucaramanga

El pasado 30 de marzo desapareció la chilena Isle Amory Ojeda, en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, una sargento retirada de Carabineros Chile. El comandante de la policía de Bucaramanga afirmó que abrió la investigación apenas su pareja presentó la denuncia, Juan Guillermo Valderrama Amezquita.

El caso ha dejado abiertas muchas puertas a la suposición. Por un lado, la familia de Ojeda nunca estuvo de acuerdo con la relación que ambos tenían pues, primero, ella era 23 años mayor que él y, segundo, ella le transfería mensualmente un millón quinientos. Su familia no insistió mucho con la relación ni con que la acabaran pues Ojena manifestaba sentirse completamente feliz con Amezquita.

“Ellos se conocieron cuando él era mesero, le dio posada en su casa y luego se dieron las cosas y hubo un romance. Ellos se iban a casar. Yo le dije a mi hermana que podría ser su hijo, que cómo le íbamos a permitir esta brutalidad y, al final, no se casaron. Él por temas legales volvió a su país y mantuvieron su relación a distancia” dijo Alejandra Margarita Ojeda, hermana de la desaparecida.

Una de las razones por las que la familia se sentía tranquila era porque Juan Guillermo vivía en Colombia y no allá en Chile con ella. Pero en el 2018 él volvió a Chile porque se enteró de que Isle Amory recibiría una suma de plata importante (casi 95 millones de pesos colombianos) por retirarse de Carabineros y la invita a vivir a Colombia con él, le dice que “pueden invertir en Colombia”.

El colombiano afirma que cuando todo ocurrió se encontraban comprando unos materiales para la casa en la que vivían y que de un momento a otro ella se molestó por una llamada que le entró de otra mujer, que él no identificó. Desde allí, segura no tener ni una sola pista de su paradero. El problema es que el joven hizo el denuncio 8 días después de haber sido abordado por las autoridades. Al parecer esta no es la primera relación que Juan Guillermo tiene con una mujer mayor, ya la Popular Stéreo Colombia TV, el joven había sostenido una relación con la estadounidense Becky Evans y

“El 22 de marzo pasado, el joven estuvo allí mismo con Becky Evans, con quien salió ese día en la tarde a las calles del pueblo, aunque la mantuvo la mayor parte del tiempo en la casa de la profesora”, afirmando que aquella profesora era la madre de Juan Guillermo.

Todavía no hay personas detenidas.