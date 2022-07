La ministra que, en contravía, nos quiere poner a sembrar maíz

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Pregunta a Cecilia López, próxima minagricultura: ¿por qué grandes empresarios como Sarmiento Angulo o el pequeño agricultor en el oriente antioqueño no siembra maíz?

.Publicidad.

Llama la atención el desconocimiento o mal asesoramiento de la próxima ministra de Agricultura Cecilia López, en cuanto a las bondades del cultivo de maíz en el país, que promueve como la panacea.

Desconoce las pasadas experiencias al respecto que se han tenido, el intento de producción agrícola en la margen izquierda del rio Sinú, una tierra arcillosa que quebró a más de uno, que tuvo que dedicarse finalmente a la ganadería porque nadie quiere perder permanentemente.

-Publicidad.-

O el hecho de que nadie volvió a sembrar maíz en San Onofre, Sucre, gran productor en unas épocas, que ha vivido un cambio de clima pasando de ser bosque húmedo tropical a bosque seco tropical. Se requerirían unas grandes inversiones de riego para garantizar el agua que es la base de todo agricultor, y cuya falta ha acabado con los últimos intentos de cultivo de maíz en esa zona.

Los grandes cultivos del mundo de maíz están en climas templados como el cinturón del maíz en Estados Unidos, Rusia, Ucrania o Argentina. ¿Por qué? Como mínimo porque requieren largas horas de luz que solo se logran en el verano en países donde hay estaciones. ¿Por qué no es México, donde se originó el maíz, un gran productor? o ¿Perú gran agricultor? ¿Por qué si Estados Unidos tiene tanta experiencia en este cultivo no se le ocurre sembrarlo en la Florida que es clima tropical como es Colombia?

Publicidad.

Las grandes extensiones planas de esos países permiten automatizar las producciones con tractores manejados desde tabletas, fertilizan desde avionetas y cuentan con un invierno que esteriliza la tierra y disminuye la necesidad de fumigantes. Ni un solo árbol en kilómetros y kilómetros, algo que no entiendo porque prefieren comer los vegetarianos, pues es un sistema donde no se ve un pájaro ni una abeja en kilómetros a la redonda. Y que asumo no es el paisaje que quisieran ver en Colombia.

________________________________________________________________________________

Las grandes extensiones planas de esos países permiten automatizar las producciones con tractores manejados desde tabletas, fertilizan desde avionetas y el invierno esteriliza la tierra y disminuye la necesidad de fumigantes

_______________________________________________________________________________

Estados Unidos produce sus propios fertilizantes que a nosotros nos toca importar a un cada vez más inaccesible dólar. ¿Con qué vamos a fertilizar, justo en una época en el mundo donde hay escasez de fertilizantes? ¿Cómo los vamos a aplicar en nuestra topografía? Tendrá que ser con mano de obra mucho más costosa que tractores robotizados.

¿Cómo vamos a fumigar, si el fungicida más usado en el mundo, el glifosato (roundup) aquí es innombrable? Sobre todo, en el trópico que produce malezas por millar, a diferencia de un clima templado que no las produce en esa cantidad, pues allá es cantidad de una misma planta, en este caso maíz y aquí es variedad de plantas, varias malezas.

La señora ministra piensa volcar la agricultura del país hacia a un producto donde todos sus insumos son importados: semilla, fertilizantes y fungicidas. Sin considerar que Colombia es solo fuerte en agricultura de productos que se pueden exportar como café, aguacate y flores, que le permiten pagar los insumos en dólares. La agricultura no es solo un problema de tierra.

El único caso que conozco exitoso de cultivo de maíz en el país es Fazenda en los Llanos Orientales, para alimentar sus propios cerdos y han logrado cambiar la calidad de la tierra con el estiércol que producen, además de no contar los con cambios bruscos de climas (Niña o Niño) que afectan nuestras tierras costeras. ¿A qué escala es repetible este modelo?

Los precios de maíz en Colombia nunca han sido ni podrán ser competitivos a nivel mundial, su capacidad de producción nunca será igual la de los climas templados, con unas rentabilidades que ha sacado a muchos otros países del mercado. El gobierno podrá siempre subsidiarlo para que las arepas no nos queden tan costosas, ni el pollo donde el maíz es su principal alimento y la mayor proteína de los colombianos sea incomparable. No sé si esta será la mejor forma de usar los subsidios.

La futura ministra olvida que la agricultura siempre es más rentable que la ganadería, entonces, ¿por qué los grandes empresarios como Sarmiento Angulo o el pequeño agricultor en el oriente antioqueño no siembra maíz?, ¿por qué las tierras donde se cultivaba maíz se han movido hacia aguacate o lechería? Debe ser que estas personas que trabajan desde hace años la tierra, no saben tanto de productividad agrícola como el futuro gobierno