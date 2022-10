¿Más que Yeferson Cossio? La millonada en impuestos que paga Aída Victoria Merlano a la Dian

.Publicidad.

Recientemente, la influencer Aída Victoria Merlano una vez más fue tendencia al subir unas historias en las que contaba lo cautivada que está por su nueva pareja, el streamer ‘Westcol’, al tiempo que se vio interrumpida él y le contó que había ganado cerca de 150 millones de pesos.

La respuesta de la barranquillera fue "amor, con razón te veo más bonito", comentario que muchos interpretaron como una señal de que ella se habría fijado en él por interés y dinero.

-Publicidad.-

Vea también: Regalar $100 millones en un concierto, el gesto de humildad de Karol G que le falta a muchos

En un intento de acallar los rumores, la influenciadora mostró un documento que da cuenta de sus ingresos y como ella gasta su dinero.

Publicidad.

En una especie de collage, la creadora de contenido colocó varios pantallazos de diferentes titulares acompañados de la pregunta “O sea que la única manera que una mujer tiene de hacer plata es a través de un hombre?” hacia el final de la imagen puso su declaración ante la Dian y lo acompañó de un extenso mensaje.

“Mi último pago de IVA fue por 105’000.000, o sea que, mal no me va. A mí no me gusta que la gente me vea por cuánto gano, sino por cómo soy como persona. Por eso, no hablo de plata. Si me meto con alguien, es porque me gusta, porque yo, plata tengo; y eso sí, jamás una expareja mía va a poder salir a decir que me pagó nada. Mis facturas, mi penthouse, y mis 2 camionetas, ME LAS PAGUÉ YO. No creo que haya un hombre que pueda venir a darme más de lo que yo me doy sola”

En la siguiente publicación, Aída Victoria Merlano dio a conocer que en un mensaje le preguntaron por un carro que le habría dado uno de sus exnovios, a lo que ella respondió que “Cuando terminamos, saldamos todo. Por eso digo que jamás un hombre me ha pagado nada”.

Y para cerrar definitivamente cualquier espacio dispuesto a la especulación, escribió “Yo, a los hombres, lo que menos les disfruto es el bolsillo. Por eso, no me quedo donde no quiero estar y me meto con el que SE ME DA LA GANA. Fin del comunicado.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)