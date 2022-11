La mejor canción de los mundiales de fútbol

Por: Fabio Arévalo Rosero MD |

noviembre 21, 2022

El llamado himno de los mundiales de fútbol (Copa Mundo de la FIFA) no pudo ser marcial, como se aspiraba en un primer momento. La FIFA debió aceptar que sea una melodía “pop”, con toque de moda, que a todos gustara y fuera además comercial. Fue así como se habló mejor de la canción oficial de este torneo orbital que oficialmente se instituyó desde Chile en 1962 con “El rock del mundial”; pieza valiosa hoy un clásico interpretado por “The Ramblers”, grupo musical icono de la nueva ola chilena. Lograron vender cerca de un millón de copias de este sencillo en 45 rpm, todo un récord para la época. Aquí la recordamos:

https://www.youtube.com/watch?v=e_yafwjcf-w&t=8s&ab_channel=JaimeCarrascoS.

Desde entonces, la música alusiva al fútbol se ha convertido en otra poderosa arista de mercadeo que genera millones en ganancias, además de nutrir el espectáculo. Todos sus himnos han sido ‘hit’ comercial. Pero definir cuál es la mejor, o la más impactante de todas, es una delicada tarea de ‘evaluar’, medir y analizar minuciosamente los temas de estos 16 mundiales tratando de decidir la más exitosa e inolvidable.

Lo primero es tomar referentes de los trabajos realizados y actualizarlos con parámetros complementarios, como el nivel de difusión que ha tenido cada tema. En el campo musical hay investigadoras y clasificadoras serias como Billboard, MTV, Rolling Stones (revista), Hit Parade, y hasta la española “20 minutos”. Esta última especializada en definir las “10 mejores canciones” en todos los campos y géneros. Además, se encuentran tantas propuestas que deben tomarse con beneficio de inventario, ya que son poco consistentes.

A los trabajos y clasificaciones serias existentes, se les aplica un algoritmo que permite cruzar la información. Ello alimentado con otros requisitos ponderables como el número de semanas que fueron número 1 en distintos “Hit Parade”, las más radiadas en todo el mundo, las más difundidas (en más países) y la opinión de musicólogos expertos que evalúan la parte artística (arreglos, producción, composición, argumento, etc.). Esto nos permite llegar a la siguiente conclusión que consideramos es la más fidedigna y rigurosa. Recoge los mejores trabajos realizados en este campo, alimentados por novedosos parámetros adicionales.

La mejor canción de todos los mundiales: “Un verano italiano”

Es sorprendente que el primer lugar o la mejor canción de todos los mundiales de fútbol hasta hoy celebrados no haya sido difícil definir. Con un margen de confianza del 99% hay casi unanimidad entre los más serios expertos en considerar la que hasta el Mundial Catar 2022 es la mejor canción de todas las Copa Mundo de la FIFA.

Se trata del indestronable himno oficial de Italia – 90, “Un verano italiano”. Es una canción compuesta por el músico italiano Giorgio Moroder y el letrista estadounidense Tom Whitlock. Escrita originalmente en inglés bajo el título de 'To Be Number One' (Para ser el número uno) e interpretada por el estadounidense Paul Engemann. Sobre la misma base, la versión italiana fue escrita por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, y conocida también como Notti magiche (Noches mágicas), fue interpretada por ambos en la ceremonia inaugural en Roma.

Para comparar ésta es la canción original (To be number one), interpretada por Paul Engemann y el mismo Giorgio Moroder: https://www.youtube.com/watch?v=7YF49RWif94&ab_channel=RomelioSanzz

Pero la versión italiana terminó siendo más exitosa que la original, incluso en los países de habla inglesa, donde se ha utilizado tanto en las coberturas televisivas y radiales sobre las diferentes ediciones de la copa mundo. La mayoría de encuestas de diferentes medios deportivos y musicales del mundo, la han considerado la mejor canción de la historia de los mundiales, por la emoción que transmiten tanto su letra, como su música. Además, su calidad y arreglos la han hecho trascender evitando que sea coyuntural como en los últimos torneos, salvo excepciones.

El tema "Un verano italiano" tiene una estructura lírica elaborada y poética, que además del ‘fair play’ (juego limpio) y la voluntad de ganar, habla sobre la emoción de la competencia futbolística y de la fiesta internacional que genera la copa. Es un clásico de la música. Aquí está el video oficial:

Ahora, respecto a la canción oficial del Catar 2022 (Hayya, Hayya), podría decirse que es una más del montón. La industria de la música por estos tiempos, parece más una tienda de baratijas, con productos llamativos, pero intrascendentes. La canción no es fea, pero tiene el mismo estilo de los éxitos coyunturales y pasajeros. Hace parte de ese molde con un coro repetitivo y pegajoso, pero luego será olvidada, lo cual no ha ocurrido con temas como ‘Waka, Waka’ (aunque la Shakira fue un plagio), ‘La copa de la vida’ o ‘Un verano italiano’, por ahora la mejor.

