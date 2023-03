La mediocridad colombiana de creer que la culpa es de la vaca

Acá existe una disculpa a todo y es que creemos que no somos responsables de nuestros actos y llegó la hora de asumirlos

Por: Alejandro Quintero Castro |

marzo 12, 2023

No soy el escritor o redactor más excelso, pero si puedo decir que soy un lector que está por encima de promedio por la cantidad de libros y páginas que a diario leo y esto me ha permitido interpretar (creo yo) la realidad de la misma manera que interpreto las palabras que a diario y con mucho gusto veo en las lecturas que realizo. Basándome en esto, encontré innumerables referencias comunes acerca de un principio de progreso individual que atrevidamente me dispongo a comparar y/o a “criticar” si el amable lector lo desea tomar así.

Primeramente, como colombianos tenemos una seria confusión o mal entendimiento del significado de la frase “bien común”; Yo, hasta hace 3 o 4 años como muchos de ustedes, definía esta frase como un hecho de conveniencia que beneficiaba a la mayoría, sin embargo considero que los colombianos erramos profundamente en ello, porque bajo este significado ponemos a depender nuestro éxito personal del esfuerzo, compromiso y ganas de gloria de otras personas que probablemente no van a tener nuestros mismos intereses.

Segundo, nuestras ilimitadas e innumerables quejas sobre el gobierno de turno, independiente de su tendencia política, consideramos que el estado, a través del ejecutivo, porque somos un país cuyo concepto de gobierno es mayormente presidencialista, que es el responsable eje del progreso y que para “echar adelante” el gobierno nos tiene que ayudar, si bien esto es cierto de alguna medida, fallamos en atribuirle el 100% de la responsabilidad a un tercero nuevamente, lo que me lleva a concluir que nuestro nombre de país debería ser COLOMBIA LA CULPA ES DE LA VACA, aquel libro donde siempre las situaciones cotidianas repercutían en asumirle la responsabilidad a un tercero.

En más de una ocasión y en diferentes libros de diferentes autores como Tony Robbins o Ray Dalio, a quienes podemos juzgar positivamente por su éxito económico y personal, es común leerles en sus páginas que parafraseando voy a intentar comunicarles y definirles.

“YO SOY EL RESPONSABLE DE MI VIDA”. Muchos lectores dirán que es diferente nacer en países como USA o alguno de Europa occidental, así mismo, ellos también pueden decir, que no todos nacieron en cuna de oro y que tendríamos derecho a menospreciar sus esfuerzos y logros; sin embargo, el hacernos responsables de nuestras vidas y destinos, omite tácitamente de nuestro pensamiento lo que terceros hagan o dejen de hacer, y nos pone a liderar nuestro proceso de éxito, ustedes se dirán, que tan fácil decirlo pero el cómo es más complejo a lo que les respondo que el paso más difícil siempre es el primero, aviéntese con esa idea, láncese con ese emprendimiento, eso sí, haga los números, estudie las situaciones, porque cualquier actividad que usted emprenda sin un análisis previo, no será una inversión, sino un tiro al aire comúnmente llamado especulación; así descubrirán que el bien común, paradójicamente no es lo que "comúnmente pensamos" sino, la suma de todos los bienestares individuales.

Finalmente señor lector, me despido invitándolo a leer, a leer mucho y a amar está actividad, se dará cuenta que progresivamente ira entendiendo cosas que antes le parecerían muy complejas y lo más importante de todo, generara su propia percepción y opinión, un paso más hacia la independencia con excelentes resultados en temas de satisfacción personal. MUCHAS GRACIAS