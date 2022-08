La masturbación masculina, ¡un acto de responsabilidad global!

Por: Eliyahu Peretz |

agosto 12, 2022

…¿O un aborto en su más primitiva forma que perjudica todo un entorno?

Detrás de todo ese tabú, mito y casi una penalización satanizada que por siglos afectó el comportamiento moral y espiritual de los hombres, cargando como un estigma impúdico, reprochable, indigno e inmoral muy mal visto por quiénes se atrevían a ejecutarla sin el único propósito, ¡para procrear!, quedando totalmente prohibida la masturbación, desconociendo todo lo que realmente puede estar detrás de la prohibición que hasta hoy con la tecnología y ciencia avanzada se desliga lo que aún sigue afectando una eyaculación irresponsable al entorno, medioambiente y todo un misterio que trasciende hasta los estados de consciencia cuántica de los seres vivientes, aún sin encarnar y en espera de lograrlo, todo un submundo desconocido que funciona paralelamente, para mal de quién hasta hoy sin entender, comprender, analizar y diferenciar los estados energéticos y vibracionales que se mueven alrededor inconsciente de las personas y cómo cambian de una manera drástica que conllevan a un deterioro temporal del entorno emocional, físico y mental de quién lo realiza irresponsablemente, que puede ser permanente.

Hasta hace muy poco las prácticas de estimular una eyaculación para obtener placer por medio de la masturbación , se consideraba prohibidas por toda esa presión moral que socialmente limitaba está manera de liberar deseos sexuales.

A raíz de la liberación sexual entre los 60' 70' digamos, se "desmitificó " toda esa presión moral que se ejercía para evitar una eyaculación por sólo placer, aumentando hasta llegar hoy en día en convertirse una necesidad psicológica como terapia para bajar el estrés, reducir la testosterona, las ansías y todo una serie de afecciones que estimulan otros órganos para bajar el nivel de cortisol en la sangre, el mejoramiento sólo físico y psicológico de algunas personas.

Pero aún a pesar de la evolución del ser humano como especie, dicha práctica se considera una manera única de poder sacar la semilla para procrear a un ser humano naturalmente que pueda encarnar físicamente un cuerpo, donde entra a jugar otros factores no físicos, ni tangibles a la vista de nadie, como son lo que se conoce ¡el alma y espíritu! Y que sin esa semilla que sale de una eyaculación, no podría lograr un ser entrar al físico humano, donde se encarnaría un alma con su espíritu.

¿Será que esas prohibiciones ancestrales drásticamente penalizadas de arrojar o desperdiciar la semilla por simple placer, guardan unas serias consecuencias al entorno real de las personas desde otra dimensión y plano energético astral, que han afectado sin comprender el entorno físico del mismo ser humano, para alcanzar su autodestrucción?

¡Crucemos El Umbral!

Si nos volvemos al pasado antes de la liberación sexual, escuchamos cómo las prácticas sexuales eran muy limitadas sólo para la procreación, por estar muy ligadas a la moral y la religión para cumplir esa única función, que digamos; era muy bien vista en la cantidad de hijos que las familias tenían, o sea entre más hijos procrearan se estaba cumpliendo la función de una eyaculación responsable sin afectar más, y descartar pensar, se podía ejecutar para sólo placer sin un resultado de traer un nuevo ser al mundo que encarne tanto lo físico como lo etéreo o sea, el alma y espíritu.

Se conjetura y prueba científicamente que en relaciones donde se procrean numerosos hijos, pueden gozar de muchas eyaculaciones responsables sin derramar la simiente entre embarazos y casi a diario, según la misma disponibilidad de las parejas, haciendo que durante la época reproductiva se haya gozado a plenitud sin perjudicar el derramamiento de espermatozoides fuera y como se recomienda para evitar la creación de "fuerzas malignas del universo", a comparación de aquellas parejas que no los tienen y han limitado la reproducción haciendo derramamiento de la simiente, fuera de las dos cavidades idóneas, ya sea para la reproducción o su natural aniquilación, que no vaya a perjudicar energéticamente al no permitir que el espermatozoide o semen se convierta en jotas fétidas desperdiciadas que perjudican en medio ambiente energético y físico de las personas.

Desde la mitología hebrea bajo la filosofía judía, el desperdiciar o derramar semen fuera de la cavidad interna de la mujer, se considera una especie de aborto prematuro en la más primitiva esencia de lo que puede ser un humano. Por lo tanto el arrojar la semilla que siempre estará lista en crecer en la tierra que logre caer por decir un útero, evitará hacer que seres aún sin encarnar queden en el limbo, predispuestos siempre a entrar en aquellos cuerpos que se pudieran haber formado con la semilla derramada. Seres que en su estado energético quedan rondando el entorno físico y psíquico de quiénes los derraman, ejerciendo desde su estado energético muy fuerte y poderoso, afectar el comportamiento físico, mental y material de las personas a través de sus energías, como decir, una especie de represalias a quién no permitió entrar en éste plano, quedando esa alma y espíritu circundando alrededor de unas 72 horas.

A esos se les llaman "Qlippoth", sería como huestes de la maldad que se conectan al inframundo y permite que los demonios entren en el mundo viviente que actúan en contra de quienes les mutilaron la posibilidad de encarnar un cuerpo físico para cumplir y continuar su evolución en estos planos. ¡Sería comprensible! Es como que alguien te cierre la puerta de la casa en la cara, ¿qué reacción se tomaría, si lo hicieron intencionalmente para no dejarte entrar a lo que tú crees es tu hogar?

Si analizamos, éstas prácticas antiguamente eran muy comunes en las altas sociedades a través del adulterio, infidelidades que lograban transmutarse en calamidades, guerras y malos momentos, que si connotamos a la medida que se permitió la eyaculación sin un verdadero propósito de procreación, se aumentó el caos, desorden, crimen y momentos nefastos alrededor del mundo y si lo asociamos, tiene un gran sentido, al aumentar por así decir, las huestes malignas o criaturas negativas energéticas que fueron mutiladas al ser derramadas fuera de una cavidad que les daba la oportunidad de entrar al mundo y obviamente a quedar como energías fuera, se convierten en seres deambulantes en busca, ya no de poder entrar, sino en destruirse, pero antes de hacerlo, tratan de perjudicar el entorno de quiénes lo hacen. Pudiera ser complejo de entender, pero tiene sentido, si el espermatozoide es la semilla que logra fecundar un óvulo para crear un cuerpo físico y una vez formado poder entrar esos seres etéreos para ocuparlos con sus almas y espíritus, al no lograrlo, ¿en qué se convierten, a dónde irían o quedarían esos seres etéreos listos para entrar?! ¡Piénselo y medítelo!

Se recomienda que la manera de evitar los "Qlippoths" es no derramar el semen fuera de la cavidad vaginal de la mujer el lugar a donde ellos pueden magnificar su esencia en los planos físicos o en el peor de los casos nunca ser votado fuera, sino en el tracto bucal para tener una muerte natural de la semilla sin afectar estados de la energía que tienen esas semillas. Tanto el útero dónde se permite engendrar un embrión, un lugar donde se centra una gran carga energética cuántica para el ser humano femenino y súmese la que arrastra un espermatozoide no sólo por sus componentes físicos de alto contenido nutricional, sino el ADN astral que codifica la llamada partícula de D-os, como también la boca por dónde entran todos los nutrientes que permite alimentar un cuerpo físico y por consiguiente permitir a las almas y espíritus mantenerse activos en los planos físicos, son las partes permitidas para ser depositados.

Igual no se recomienda que la semilla o esperma, que carga o transporta altos contenidos de proteína y en especial una energía cósmica a encarnar esa alma y espíritu sea depositado en el tracto anal, por el mismo valor y sentido de la vida cuántica a salir, donde paradójicamente se pueden mezclar toda una carga de grandes fuentes para la creación de un elevado nivel, dentro de un lugar donde justamente salen los desechos orgánicos cargados de podredumbre y energía negativa e igualmente destructiva, para cualquier ser viviente y todos necesarios para evitar la destrucción física sino se cumple y la otra para crear una nueva vida física si se logra depositar en el lugar adecuado, pero nunca derramado o desperdiciándose fuentes de energías negativas de un cuerpo y por consiguiente esas incorrectamente depositadas en un lugar que afectarán la creación de un nuevo ser, que energéticamente repercuten negativamente a otros seres que tienen la misma frecuencia vibracional energética y física del espermatozoide como son los delfines que sin querer también los afectan en su comportamiento a miles de kilómetros ya que se comparten 700 proteínas, de las que 423 se han identificado en los espermatozoides y 307 en el plasma seminal, siendo 111 de ellas compartidas por ambos.

Es muy importante lograr entender que el semen masculino, no importa de quién sea, es una semilla de energías con ADN cósmicos en todos los sentidos, que transfieren partículas que transportan seres de otras dimensiones listos a encarnar un cuerpo físico de quién lo permite, que muchas veces sin importar la evolución intelectual, espiritual o moral de dónde se fecunda o lo derrama, pueden llegar seres muy superiores en comparación de quiénes los engendraron.

Es tener presente que seres astrales están en la necesidad latente de poder entrar en éstos planos para lograr completar misiones que aún les falta por completar, continuar o finalizar. Aún más, si entran en aquellos cuerpos que desean, esperan y planean recibir un alma y espíritu, lograrán captar energías muy elevadas para que sea una prolongación en estos planos poder volver entrar y conseguir aún más la elevación que sólo se adquiere en los planos físicos de éstos mundos.

Por lo tanto, el eyacular de una manera responsable, lograremos mejorar la calidad de vida, el hábitat y el bienestar social, físico y espiritual de la misma humanidad y su entorno, que sin contener la prohibición en derramar las semillas, hemos logrado dejar entrar otros seres que han afectado la psiquis humana y su comportamiento, a tal punto donde la humanidad hemos llegado, sin saber las causales del desenfrenado derramamiento de semillas que son nada más o menos, de seres que nos pueden venir ayudar a mejorar al dejarlos entrar o todo lo contrario al derramar su furia, por mutilarlos al no permitir entrar para nacer en el mundo!

No se está negando tener placer y el goce que produce una eyaculación masculina, sino en ser responsables en dónde y cómo se derrama la simiente.

Para neutralizar una eyaculación no deseada y por consiguiente los "Qlippoths" , se aconseja pronunciar por esos seres que quedan en el limbo, para que continúen su camino sin hacer daño al entorno de quién los derrama; los salmos 16, 32,41,42,59,77,90,105,137 y 150. Ser muy conscientes que cualquier deseo físico siempre está conectado a uno etéreo y es ese el que se necesita neutralizar para no perjudicar a quién lo permite traer etéreamente a su psiquis y por consiguiente esos seres astrales energéticos prestos a entrar!

Por eso, la importancia de cuando una pareja desea copular, sean conscientes que fuera de lo físico, están invitando a compartir sus resultados a seres energéticos para entrar según sea el pensamiento en el mismo momento de la copulación y eyaculación masculina dentro de lugar correcto atrayendo así, lo que se desee, se planee y piense.

Podemos darnos cuenta a raíz de tantos embarazos no planificados, con resultados totalmente diferente a lo esperado. Unos piden niños, otros niñas, al no ponerse de acuerdo, se termina codificando un comportamiento social totalmente diferente al género que nace, que termina manifestándose en la pubertad o en el proceso de su desarrollo sexual adulto. O en muchos casos, desde tempranas edades se manifiesta un comportamiento diferente al género que nace y es a consecuencia de pedir o no confirmar lo contrario que se programó. No obstante como es un pensamiento o manifestación verbal, tiene la posibilidad de corregir ese comportamiento desde muy temprana edad, para encauzar al género que nació. Por eso, es primordial saber qué se desea traer al mundo, y así programarlo correctamente, para evitar traer seres con comportamientos diferentes a su género sexual o así por el estilo cualquier otro comportamiento antisocial no esperado y confirmar que todo es 100% social desde la misma concepción de un ser.

¡Date cuenta cuando Cruces El Umbral!

Eliyahu Peretz

