La maratónica agenda de la canciller Martha Lucia Ramírez

Sin haberse recuperado de lo que fue la asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York a finales de septiembre, a Martha Lucia Ramirez le tocó nuevamente emprender vuelo rumbo a Holanda, para acompañar el inicio del juicio contra Colombia que adelanta el gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia, después de una breve escala de dos días en Bogotá.

La vicepresidente y canciller venía de reunirse con personalidades de alto nivel de más de 10 países. Junto con el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Guillermo Soto, la canciller Ramírez tenía agenda aparte a la del presidente Duque, quien llegó desde su misión comercial y política es España, en donde se mantuvo por 6 días. Entonces, Martha Lucia quedó a cargo de reunirse con sus homólogos de países priorizados: empezó con Turquía al reunirse con el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, con quien suscribió compromisos en materia de inversión y migración en la mañana del 20 de septiembre. Además hubo especial entendimiento en iniciativas de lucha contra el narcotráfico y cooperación naval entre ambos países.

Posteriormente, ese mismo día, la canciller Ramírez se reunió con sus homólogos de Dinamarca, Costa Rica y Surinam para dialogar iniciativas de fortalecimiento económico y social de las mujeres en el mundo. Según quedó registrado en las actas, Martha Lucia fue una de las ministras en hacer énfasis sobre el rol de la mujer durante la asamblea general de la ONU. Con el canciller de Surinam, especificamente, Ramirez se reunió bilateralmente en privado para plantear estrategias e iniciativas de integración regional.

Otra reunión de alto nivel fue con el canciller de Singapur, país al que Colombia está apoyando en su intención por ingresar a la Alianza del Pacifico y con el que se han suscrito compromisos en materia ambiental en miras al foro del cambio climático en Glasgow, en Escocia, el próximo noviembre.

Una de las primeras reuniones politicas de alto nivel entre Colombia y Arabia Saudita la presidió Martha Lucia Ramirez, quien se reunió con el príncipe Faisal Bin Faihan, quien funge como Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país. El tema central en dicha reunión fue la cooperación para el comercio Agroindustrial y el empoderamiento de la mujer en el hemisferio occidental.

Después fue turno de Andorra, uno de los países con los que más contacto tuvo Martha Lucia y su equipo durante la asamblea general de la ONU. La razón: el interés en cooperar con temas de migración venezolana en Colombia. Además se tocaron aristas sobre la construcción colectiva de la economía circular y el apoyo de dicho país europeo a las gestiones del gobierno de Iván Duque en la lucha para mitigar el cambio climático. También se habló de la movilidad eléctrica, uno de los temas con los que la vicepresidenta y canciller colombiana ha insistido que quiere abanderar en su agenda y que, efectivamente, ha movilizado el desarrollo de diferentes reuniones y eventos.

Una de las figuras no políticas que llegó al máximo despacho de la embajada de Colombia ante la ONU en Nueva York ese día para reunirse con la vicepresidenta Ramírez fue David Miliband, el presidente y CEO del Comité Internacional de Rescate, una importante ONG que hace presencia en Colombia por la crisis migratoria de venezolanos y que trabaja en temas humanitarios desde las regiones más afectadas por dicho flagelo.

Los días siguientes en Nueva York fueron igual de atareados. Junto con el presidente Duque, durante todo el día del 21 de septiembre, fueron muchas las reuniones multilaterales. Martha Lucia Ramirez estuvo a cargo de la reunión con los directivos de la Unión Europea en la que se firmó un memorando de oportunidad para concertar agenda de cooperación y diálogo político y sectorial a 10 años enfocada en la profundización del relacionamiento estratégico: ambiente; DDHH; refugiados; migración y digitalización.

Después fue el turno de la OTAN: se reunieron con Jens Stoltenberg, seecretario general de dicha organización para tratar temas de ciberseguridad y acciones contra delitos transnacionales y contra el medioambiente.

Tras dicha reunión, ambos mandatarios se separaron: mientras el presidente Duque se reunió con empresarios del sector financiero y quimico de Estados Unidos, la canciller y VP asistió a un foro del Consejo de Equidad de Naciones Unidas con tema central sobre el futuro de las niñas afganas y la concertación de medidas para garantizar la dignidad de estas. Ramirez tuvo un rol activo, con varias intervenciones que hizo de manera virtual desde el despacho del embajador en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. En la noche de ese mismo día, Martha Lucia se reunió con los integrantes de la Subsecretaría de Estado de Estados Unidos para avanzar en aristas comerciales entre ambos países.

Y mientras el presidente Duque se reunió con Boris Jhonson, primer secretario britanico, a la canciller le correspondió presidir el evento “Un conversatorio con la Alianza del Pacífico”, organizado por Americas Society/Council of the Americas. En dicho espacio espacio se reunioneron los cancilleres de Peru, Mexico, Colombia y Chile, en la que se trataron diferentes temas y se concertaron acciones concretas para adherir a dicha organización a países como Singapur, Ecuador y Corea, quienes han expresado su interes por acceder al bloque comercial, actualmente presidido por Colombia.

El día siguiente, 23 de septiembre, empezó con una reunión de 16 cancilleres de Iberoamérica enfocada en el fortalecimiento de la educación digital, en donde la vicepresidenta Ramirez presentó la propuesta de crear un Índice de Libertades Económicas de las Mujeres para radiografiar el impacto de la pandemia en la realidad de las mujeres en la región latina. Dicha iniciativa también fue socializada ante las Naciones Unidas en una reunión privada con Sima Bahous, jefe de la comisión de equidad de dicha organización.

Antes de finalizar su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la canciller se reunió con canciller de La India, con quien concretó la visita oficial de su despacho a Nueva Delhi que estaba programada para el primero de octubre, algunos días después.

Tras un breve regreso de la canciller a Colombia, volvió a empacar maletas y viajó a La Haya, donde se encontró con el equipo jurídico de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en el marco del juicio con Nicaragua por la disputa territorial que data del año 2013.

Estando en Holanda, Martha Lucia Ramírez aprovechó para reunirse con el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, el britanico Karim A. A. Khan con quien concertó una visita oficial de dicha instancia en Colombia a finales del 2021, en donde se reunirá con todos los entes de control colombianos personalmente.

Ese mismo día, Ramírez logró también una reunión con el equipo directivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, incluyendo una conversación privada con el director general, el español Fernando Arias. Y antes de viajar a La India, para su visita oficial en nombre del gobierno Duque, Martha Lucia se reunió con los directivos de la Interpol y la Europol, para comprometer acuerdos en la cooperación jurídica entre Colombia y ambas instituciones.

A Nueva Delhi, Martha Lucia Ramírez llegó el 1 de octubre. En el aeropuerto la esperaban la embajadora Mariana Pacheco junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien llegó a dicho país días antes para concretar acuerdos en materia de cooperación en salud y vacunas.

Después de reunirse con el vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu, empezó una maratónica agenda de reunión con empresarios y altos funcionarios del gobierno indio. Visitó laboratorio productores de vacunas, fabricas de ensamble para carros eléctricos, universidades y el memorial de Mahatma Ghandi. De dicha visita, que duró en total tres días, quedaron firmados acuerdos con los laboratorios ICMR y BiotechIndia en materia de investigación conjunta, transferencia tecnológica, mayor innovación y producción de vacunas. En temas comerciales, se acordó la exploración para la producción de autopartes, BPO y software, sal, té y café como principales sectores para producir desde Colombia.

Delighted to meet VP & FM of Colombia @mluciaramirez in India, after my productive visit to Colombia last month. Exchanged ideas for bilateral cooperation on diverse areas including in health, S&T, women entrepreneurship, space, yoga, culture and in multilateral fora. pic.twitter.com/rW7k2TjcqX

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) October 3, 2021