La manera en que Epa Colombia expía sus culpas: visitando a las mujeres de la cárcel

El fin de año todos quieren hacer méritos para sentir que son buenas personas. Y Epa no es la excepción. Hace poco fue a la cárcel de mujeres. ¿Qué hizo allí?

Epa Colombia no tuvo un año fácil. Estuvo de escándalo en escándalo, le cerraron su cuenta de Instagram, la criticaron por botar plata desde un helicóptero, se reunió con Uribe y la tildaron de paraca... Y ahora, después de tantos traspiés y críticas, como la buena samaritana en la que últimamente se ha convertido (hace un mes le dio una peluquería amoblada a una mujer emprendedora y hace unos días les regaló un apartamento lujoso a sus papás), visitó la cárcel de mujeres para dar a las reclusas su testimonio de vida. El objetivo: mostrarles que pueden pasar de ser delincuentes a una persona de bien. ¿En serio se lo cree?

En el video, y rodeada de unos 500 juguetes, sale descalza y dice: "Estuve en la cárcel y en este momento yo podría estar allá. Y hoy Dios me permitió ser ese testimonio de vida para todas esas niñas que tienen los mismos delitos que yo. Y hoy, poderles decir que puedo cambiar la vida de muchos niños que lo necesitan, me siento orgullosa. Cuando tú cambias, bien te va en la vida". No sabemos si Dios la perdonará por su buena obra, lo que sí sabemos es que la influencer seguirá dando de qué hablar en 2022.

Vea el video completo aquí: https://www.instagram.com/tv/CXmaIFzpZi5/?utm_source=ig_web_copy_link