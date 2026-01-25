La maldición que les toca cargar a los profesionales de la Fundación San José que no compraron su título

Por: LORENA MAMIAN GOMEZ |

enero 24, 2026

En la actualidad, es habitual observar en redes sociales comentarios de internautas y periodistas realizando críticas a modo general a todas las personas que han sido egresadas de la Fundación de Educación Superior San José y su propuesta educativa.

Sin embargo, desde mi experiencia, es inaudito catalogar que todas las personas que han estudiado en el claustro han comprado el título, dado que pongo en colación mi historia de vida. En el año 2022 conocí la Fundación de Educación Superior San José; revisando en internet, observé una publicación que decía "Homologamos gratis a egresados del Sena", entonces decidí estudiar en ese claustro y, desde mi experiencia, uno aprende a su propio ritmo; por lo que me gradué de Ingeniera Industrial y Profesional en Marketing Internacional en el año 2022, en vista de que su formación es acelerada, sin descansos como en otros claustros.

Lo que se resume, en pocas palabras, es que todos los que han pasado por la San José no es que hubiesen comprado el diploma, dado que no soy contratista del Estado y en la actualidad soy egresada de 5 pregrados y 3 posgrados; y cursando en la actualidad 2 posgrados con ansias de estudiar más y más porque el conocimiento es lo mejor que nos queda en la vida a los seres humanos y lo que nadie nos puede robar.

