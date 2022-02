La mala leche de Juan Carlos Osorio con Reinaldo Rueda

Cada vez se acercan más los dos partidos definitivos de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela. El 24 y 29 de marzo son días claves que definirán el futuro del equipo en general y de varios integrantes, incluido Reinaldo Rueda. Si se clasifica a Catar Rueda seguirá probablemente hasta el otro año por lo menos, mientras que si pierde será despedido.

Pese a ello, hay algunos que creen que lo mejor es dejarle estos dos partidos que faltan a un nuevo técnico, y muchos periodistas colombianos no se cansan de promocionar a Juan Carlos Osorio como reemplazo del vallecaucano. Lo malo no es que se rumoree con reemplazar a Rueda, ya que de una u otra manera el mediocre periodismo deportivo colombiano se alimenta de rumores y chismes, lo grave es que ahora, según el periodista Julián Cespedes de Win, el mismo Osorio sea quien se ventila ante la prensa para reemplazar a Rueda.

Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis, en caso de que le entreguen la selección NO COBRARÍA DURANTE PRIMER AÑO DE TRABAJO.

— Julián Céspedes (@JulianMCespedes) February 13, 2022