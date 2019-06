La mala hora del Centro Democrático

A los escándalos por los avales de gobernaciones y alcaldías en Cesar, Bolívar y Risaralda, por la falta de cumplimiento de parte de las directivas en las garantías para la elección de los candidatos oficiales, se suma el caso del departamento de Norte de Santander.

Primero fue la elección de un candidato que aterrizó desde el conservatismo en la plataforma uribista para la gobernación de Norte, Juan Carlos García Herreros, lo que ocasionó el airado comunicado de prensa del médico cucuteño Ramiro Luna Conde.

Luego, la salida de la contienda por el aval de la Alcaldía de Juan Carlos Rosas, quien no solo inscribió su candidatura por firmas, sino que además pretende avalar su propia lista al concejo, y de José Luis Mora, el joven emprendedor que decidió renunciar a su postulación dentro del Centro Democrático por los nexos que presuntamente tiene uno de los precandidatos con Ramiro Suárez: Iván Gélvez.

El dueño de El Palustre, como se le conoce a Gélvez, no solo ha sido un gran bastión del CD en la región, como lo demostró el año pasado cuando, además de organizar una reunión para ganar adeptos a la campaña presidencial de Iván Duque (utilizando El Palustre como sede), lideró un grupo de empresarios para garantizar la adhesión de este segmento poblacional y asegurarle la victoria a Duque desde Cúcuta.

Lo que el partido ignora, o no ha mencionado públicamente, es que Iván Gélvez, duro crítico de la corrupción desde su campaña, ha sido uno de los más grandes contratistas de la administración de César Omar Rojas Ayala y el ramirismo.

Iván Gélvez, mientras figuró como representante legal de Distrpal, ejecutó más de diez contratos en Cúcuta y otros municipios del departamento, por alrededor de $1500 millones. Y Distripal, bajo diferentes representaciones legales, ha firmado alrededor de 20 contratos de obras en los últimos diez años.

Pero esto no es todo, tal y como lo denunció La Silla Vacía, El Palustre ha ganado contratos con la alcaldía que cerraron con un único oferente. Y, aunque no figura como el representante legal actualmente (por lo que no está inhabilitado para ejercer un cargo de elección popular), es uno de los contratistas detrás del Cristo Rey, la polémica obra civil que costó $8.500 millones de pesos y será costeada con los recursos de valorización.

Basta con hacer una revisión en el Secop o en Colombia Lícita para encontrar el abanico de contratos que ha ejecutado Gélvez en la alcaldía y la gobernación, por lo que pareciera que la evidente inclinación del Centro Democrático por su candidatura fuera producto de una ceguera o una negligencia bien razonada.

La ciudadanía que está cansada del ramirismo y busca actualmente otras opciones para ejercer el voto no tiene muchos lugares hacia donde mirar, ya que incluso el partido de gobierno parece estar alineado con una de sus fichas.

Habrá que esperar el final de la carrera por el aval a la alcaldía, pero lo más seguro es que el ungido sea Gélvez, el megacontratista, tal y como sostuvo José Luis Mora al momento de su salida del Centro Democrático.

No podría haber un peor momento para el partido de gobierno, con un presidente que está maniatado con el caso Santrich y unas regiones polarizadas y distantes de la colectividad, logrando el objetivo contrario del que pretendía su líder natural con los foros y debates para dar a conocer a los precandidatos a nivel nacional.

