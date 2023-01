La mala hora de Elon Musk

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Elon Musk es un hombre singular: empresario visionario y promotor de varias empresas exitosas como Paypal, Tesla y SpaceX, emprendimientos exitosos que lo han convertido en el segundo hombre más rico del mundo. Pero como advierten los sabios, el éxito en el pasado, no asegura el éxito en el futuro. Y Musk está lejos de ser el depositario de la verdad revelada.

Para el autor de esta nota, el principal problema que hoy enfrenta Musk es el posible derrumbe de su empresa de medios, Twitter, por la que hace algunos meses le tocó desembolsar la friolera de 44 mil millones de dólares. Se afirma ‘tocó’ porque Musk hizo hasta lo imposible por no adelantar el negocio, pero debió ser tal la avalancha de demandas que podría enfrentar que decidió seguir adelante. Desde que Twitter pasó a sus manos, Musk ha manejado la empresa de manera errática y autoritaria, alienando tanto a sus empleados como a los anunciantes y usuarios. Hoy Twitter enfrenta serios problemas de liquidez dado que sus ingresos publicitarios han disminuido en un 40%. La empresa ha dejado de pagar arriendos, lo cual es un serio indicio que muy pronto tendrá que renegociar con los bancos, o entrar en suspensión de pagos.

-Publicidad.-

_______________________________________________________________________________

Desde que Twitter pasó a sus manos, Musk ha manejado la empresa de manera errática y autoritaria, alienando tanto a sus empleados como a los anunciantes y usuarios

Publicidad.

_______________________________________________________________________________

Un segundo problema que enfrenta Musk es que el desempeño de su empresa estrella, Tesla, que no ha cumplido las expectativas y hoy fabrica más carros de los que el mercado está dispuesto a comprar. La evidencia de este desbalance es el hecho de que Tesla ha tenido que rebajar el precio promedio de sus vehículos en 20 mil dólares. Musk siempre pretendió posicionar a Tesla como un gigante tecnológico, a la altura de Apple, Microsoft y Google. Pero la realidad es que, siendo una empresa de vanguardia, Tesla es un fabricante de automóviles. La competencia a nivel global en vehículos eléctricos le pisa los talones a Tesla, tanto en la parte baja del mercado en donde la empresa china BYD se ha adueñado de este segmento, como en otros segmentos, tanto el mediano como el alto, en donde la competencia es cada día más fuerte. Muy pronto, la alemana Daimler estará instalando una red de recarga similar o mejor que la de Tesla.

El tercer problema de Musk son las demandas que pesan sobre él, especialmente las que tiene que ver con su fallido anuncio en el 2018 de ‘privatizar’ a Tesla. Furibundos inversionistas, que vieron afectados sus patrimonios por dicho anuncio, quisieran ver a Musk tras las rejas.

Lo que no es prudente es dar de baja a Musk quien sigue teniendo el respaldo de millares de inversionistas individuales e institucionales. Los enormes recursos del surafricano le permitirán contratar ejércitos de abogados y asesores, que si bien lo mantendrán fuera de las garras de la ley, no podrán devolverle ni clientes, ni anunciantes. Muy seguramente Musk tendrá que redimensionar a Twitter y entregar su administración a terceros. Tesla va a seguir siendo un enorme jugador en los mercados, pero no va a ser ni el dominante, ni el principal, como lo pretende el inversionista.

*****

Apostilla: El tal exrepresentante Germán Navas Talero, aparte de ser un personaje caricaturesco, es un patán. Cuando la representante Jennifer Pedraza cuestinó el nombramiento de un profesor como Embajador, a este cafre solo se le ocurrió descalificar a Jennifer como una “vendedora de piñatas de bazar de pueblo.” Con razón la analista Sandra Borda puso en duda el posible nombramiento de Navas Talero en el cuerpo diplomático del país, al afirmar “¿Perdón, y a este señor es al que piensan enviar de Embajador a Suecia? ¿Cuál es la idea? ¿Hacer una competencia entre maltratadores de mujeres a ver cuál sale ganador para darle el rango de embajador?”