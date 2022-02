¿La mala fue Epa Colombia? la verdadera razón por la que su novia la echó

.Publicidad.

Durante una interacción con sus seguidores, y acompañada de sus dos mejores amigos, Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia realizó este fin de semana una transmisión en vivo donde reveló detalles de su reciente ruptura amorosa con su novia de años Diana Celis. "Hace un mes yo le venía diciendo: amor, vámonos pasando las cosas o sino no vamos a terminar bien, y ella no quería. Creo que ella no tendría nada que decir de mí y no tendría nada que decir de ella, pero lo que ella me hizo no estuvo bien" fue uno de los momentos más recordados del live, donde la dueña de keratinas decidió contar la verdadera razón de su ruptura.

"Me hubiera dicho: mira estoy saliendo con alguien de fútbol, me hubiera dicho la verdad, con sinceridad y yo la verdad le digo dejemos hasta acá. La gente no sabe lo que ella me hizo, empezó a colocar estados de fondo de Dios. No, Dios nada. Dios no permite que le peguen a una mujer ni que la humillen" continuó la empresaria dando a entender a sus seguidores que recibió maltrato por parte de su expareja.

Por su parte, la jugadora del Santa Fe no se quedó callada y desmintió a Epa Colombia. "Siempre la verdad sale a la luz, yo no hice nada ni me involucre con nadie del futbol, ante todo soy leal a Dios y a mí, no me va a hace quedar mal a mi por siempre ella quedar bien, ella dice que no es Karol y sí es Karol con la que está saliendo" finalizó tratando de decir que fue Epa quien le fue infiel.

